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В Адыгее остались без света почти 30 тысяч человек
В Адыгее остались без света почти 30 тысяч человек
Около 29,5 тысячи человек остались без электричества в Республике Адыгее из-за налипания мокрого снега на провода, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:38
2021-03-24T10:38
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
республика адыгея
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Около 29,5 тысячи человек остались без электричества в Республике Адыгее из-за налипания мокрого снега на провода, сообщает Минэнерго РФ."Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в республике Адыгея, где из-за налипания мокрого снега на провода происходят отключения в электрических сетях... Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей (около 29 500 человек)", - говорится в сообщении.Восстановительные работы ведут 11 бригад (22 специалиста и 11 единиц техники), добавили в министерстве.
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика адыгея, происшествия

В Адыгее остались без света почти 30 тысяч человек

10:38 24.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Около 29,5 тысячи человек остались без электричества в Республике Адыгее из-за налипания мокрого снега на провода, сообщает Минэнерго РФ.
"Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в республике Адыгея, где из-за налипания мокрого снега на провода происходят отключения в электрических сетях... Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей (около 29 500 человек)", - говорится в сообщении.
Восстановительные работы ведут 11 бригад (22 специалиста и 11 единиц техники), добавили в министерстве.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Республика АдыгеяПроисшествия
 
 
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