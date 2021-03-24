https://ria.ru/20210324/adygeya-1602591931.html
В Адыгее остались без света почти 30 тысяч человек
В Адыгее остались без света почти 30 тысяч человек
Около 29,5 тысячи человек остались без электричества в Республике Адыгее из-за налипания мокрого снега на провода, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:38
2021-03-24T10:38
2021-03-24T10:38
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
республика адыгея
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Около 29,5 тысячи человек остались без электричества в Республике Адыгее из-за налипания мокрого снега на провода, сообщает Минэнерго РФ."Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в республике Адыгея, где из-за налипания мокрого снега на провода происходят отключения в электрических сетях... Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей (около 29 500 человек)", - говорится в сообщении.Восстановительные работы ведут 11 бригад (22 специалиста и 11 единиц техники), добавили в министерстве.
https://ria.ru/20210220/zhertvy-1598431426.html
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика адыгея, происшествия