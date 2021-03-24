https://ria.ru/20210324/adygeya-1602591931.html

В Адыгее остались без света почти 30 тысяч человек

В Адыгее остались без света почти 30 тысяч человек

Около 29,5 тысячи человек остались без электричества в Республике Адыгее из-за налипания мокрого снега на провода, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T10:38

2021-03-24T10:38

2021-03-24T10:38

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

республика адыгея

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Около 29,5 тысячи человек остались без электричества в Республике Адыгее из-за налипания мокрого снега на провода, сообщает Минэнерго РФ."Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в республике Адыгея, где из-за налипания мокрого снега на провода происходят отключения в электрических сетях... Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей (около 29 500 человек)", - говорится в сообщении.Восстановительные работы ведут 11 бригад (22 специалиста и 11 единиц техники), добавили в министерстве.

https://ria.ru/20210220/zhertvy-1598431426.html

республика адыгея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика адыгея, происшествия