Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/zavod-1602533017.html
Российский холдинг отреагировал на запрет Норвегии на покупку завода
Российский холдинг отреагировал на запрет Норвегии на покупку завода
Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности к покупке завода двигателей Bergen... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:29
2021-03-23T18:34
россия
rolls-royce motor cars
трансмашхолдинг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602519489_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0d1b010e7df4d4854c66df8e171a116.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности к покупке завода двигателей Bergen Engines в этой стране и будет глубоко разочарован в случае окончательной блокировки сделки, сообщил российский производитель.ТМХ в начале февраля сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, который находится в Норвегии. Однако в марте в министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку. Во вторник министр юстиции Норвегии Моника Мэланн сообщила, что правительство страны решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании.Компания отмечает, что ТМХ неоднократно заявлял о желании и готовности искать формы и решения, которые позволили бы вывести сделку из-под действия закона, если, по мнению властей Норвегии, он все же применяется.
https://ria.ru/20210302/voyna-1599631163.html
https://ria.ru/20210218/norvegiya-1598041514.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602519489_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_00a19a3961c6f9b77feea9f0cd1203f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, rolls-royce motor cars, трансмашхолдинг, в мире

Российский холдинг отреагировал на запрет Норвегии на покупку завода

18:29 23.03.2021 (обновлено: 18:34 23.03.2021)
 
© REUTERS / NTB/Bjornar MoronningПроизводственные помещения Bergen Engines AS в Бергене
Производственные помещения Bergen Engines AS в Бергене - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© REUTERS / NTB/Bjornar Moronning
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности к покупке завода двигателей Bergen Engines в этой стране и будет глубоко разочарован в случае окончательной блокировки сделки, сообщил российский производитель.
ТМХ в начале февраля сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, который находится в Норвегии. Однако в марте в министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку. Во вторник министр юстиции Норвегии Моника Мэланн сообщила, что правительство страны решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании.
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 17:10
Forbes: Россия и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии

"ТМХ разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности в отношении приобретения Bergen Engines. В течение всего процесса ведения сделки ТМХ оставался максимально прозрачным в отношении структуры собственности и планов по развитию Bergen Engines. В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что ТМХ неоднократно заявлял о желании и готовности искать формы и решения, которые позволили бы вывести сделку из-под действия закона, если, по мнению властей Норвегии, он все же применяется.
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 16:04
В Норвегии рассказали, как "выбирали" между Россией и США

"Теперь ТМХ предстоит оценить все коммерческие, финансовые и юридические последствия решения норвежских властей. ТМХ продолжает следить за развитием ситуации и будет глубоко разочарован, если будет принято решение об окончательной блокировке сделки", - добавляет ТМХ.

 
РоссияRolls-Royce Motor CarsТрансмашхолдингВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния