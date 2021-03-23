Российский холдинг отреагировал на запрет Норвегии на покупку завода
18:29 23.03.2021 (обновлено: 18:34 23.03.2021)
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности к покупке завода двигателей Bergen Engines в этой стране и будет глубоко разочарован в случае окончательной блокировки сделки, сообщил российский производитель.
ТМХ в начале февраля сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, который находится в Норвегии. Однако в марте в министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку. Во вторник министр юстиции Норвегии Моника Мэланн сообщила, что правительство страны решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании.
"ТМХ разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности в отношении приобретения Bergen Engines. В течение всего процесса ведения сделки ТМХ оставался максимально прозрачным в отношении структуры собственности и планов по развитию Bergen Engines. В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что ТМХ неоднократно заявлял о желании и готовности искать формы и решения, которые позволили бы вывести сделку из-под действия закона, если, по мнению властей Норвегии, он все же применяется.
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"Теперь ТМХ предстоит оценить все коммерческие, финансовые и юридические последствия решения норвежских властей. ТМХ продолжает следить за развитием ситуации и будет глубоко разочарован, если будет принято решение об окончательной блокировке сделки", - добавляет ТМХ.