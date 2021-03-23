https://ria.ru/20210323/zavod-1602533017.html

Российский холдинг отреагировал на запрет Норвегии на покупку завода

Российский холдинг отреагировал на запрет Норвегии на покупку завода

Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности к покупке завода двигателей Bergen... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:29

2021-03-23T18:29

2021-03-23T18:34

россия

rolls-royce motor cars

трансмашхолдинг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602519489_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0d1b010e7df4d4854c66df8e171a116.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности к покупке завода двигателей Bergen Engines в этой стране и будет глубоко разочарован в случае окончательной блокировки сделки, сообщил российский производитель.ТМХ в начале февраля сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, который находится в Норвегии. Однако в марте в министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку. Во вторник министр юстиции Норвегии Моника Мэланн сообщила, что правительство страны решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании.Компания отмечает, что ТМХ неоднократно заявлял о желании и готовности искать формы и решения, которые позволили бы вывести сделку из-под действия закона, если, по мнению властей Норвегии, он все же применяется.

https://ria.ru/20210302/voyna-1599631163.html

https://ria.ru/20210218/norvegiya-1598041514.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, rolls-royce motor cars, трансмашхолдинг, в мире