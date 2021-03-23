https://ria.ru/20210323/windows-1602489686.html
Microsoft предупредила о прекращении поддержки версии Windows 10
Microsoft предупредила о прекращении поддержки версии Windows 10
Компания Microsoft начала рассылку предупреждений пользователям одной из версий Windows 10, которая скоро перестанет поддерживаться. Об этом сообщает... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:06
2021-03-23T15:06
2021-03-23T15:06
наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Компания Microsoft начала рассылку предупреждений пользователям одной из версий Windows 10, которая скоро перестанет поддерживаться. Об этом сообщает WindowsLatest.Речь идет о версии Windows 10 1909 (November 2019 Update), крупном обновлении для операционной системы конца 2019 года. Пользователи, которые до сих пор пользуются этим апдейтом, с 11 мая 2021 года перестанут получать патчи безопасности.Microsoft предлагает обновить компьютер до более современных Windows 10 May 2020 Update или October 2020 Update (2H20). Однако не все пользователи при согласии на установку апдейта автоматически получают обновление — система предупреждает, что оно станет доступным позже.В 2021 году Microsoft представит очередное большое обновление для операционной системы, которое получило название Windows 10X. В нем разработчики уделят внимание редизайну интерфейса и совместимости с нестандартными дисплеями.
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Компания Microsoft
начала рассылку предупреждений пользователям одной из версий Windows
10, которая скоро перестанет поддерживаться. Об этом сообщает
WindowsLatest.
Речь идет о версии Windows 10 1909 (November 2019 Update), крупном обновлении для операционной системы конца 2019 года. Пользователи, которые до сих пор пользуются этим апдейтом, с 11 мая 2021 года перестанут получать патчи безопасности.
Microsoft предлагает обновить компьютер до более современных Windows 10 May 2020 Update или October 2020 Update (2H20). Однако не все пользователи при согласии на установку апдейта автоматически получают обновление — система предупреждает, что оно станет доступным позже.
В 2021 году Microsoft представит очередное большое обновление для операционной системы, которое получило название Windows 10X. В нем разработчики уделят внимание редизайну интерфейса и совместимости с нестандартными дисплеями.