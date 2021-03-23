Вучич обвинил Косово в нарушении собственной "конституции"
16:53 23.03.2021 (обновлено: 16:54 23.03.2021)
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово нарушили собственную "конституцию", предоставив сербам в новом косовском "кабмине" всего одно министерство, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Косовское "заксобрание" избрало в понедельник члена радикального "Самоопределения" Глаука Конюфца своим председателем. Так как бывший "президент" Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру предстоит исполнять и его обязанности. Конюфца вручил мандат на формирование нового кабмина своему партийному лидеру, экс-премьеру Альбинe Курти, программу и состав "правительства" которого вечером утвердило большинство депутатов. Парламентарии партии "Сербский список" не поддержали предложенный состав нового "кабмина" так как им предложили один министерский портфель вместо полагающихся двух.
"Тут есть два момента. Первый - это грубое нарушение их собственного высшего правового акта с их стороны, так как в той "конституции" написано, что сербы должны иметь два министерских места. Но их не волнует, что они это грубо нарушили", - цитирует слова Вучича национальное телевидение Сербии.
По его мнению, косовские албанцы так поступают, потому что знают, что на это никто не отреагирует, "но это ясный сигнал для сербского народа".
"А еще более ясный сигнал, когда премьер временных структур в Приштине Курти говорит, что все должны быть объединены против Сербии. Представьте себе, что бы было, если бы я призвал всех быть едиными против Приштины. Но я призываю к разуму и единству в достижении компромисса, а на Курти никто не отреагировал", - указал сербский лидер.
Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии ранее заявила, что новоизбранный "премьер" и лидер радикального движения "Самоопределение" Курти подрывает будущее диалога с властями Сербии в Брюсселе.
По итогам прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборов в Косово 58 из 120 мандатов получило радикальное движение экс-премьера Курти. "Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.