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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/vto-1602536421.html
Глава ВТО разочарована решением ЕС ограничить экспорт вакцин от COVID-19
Глава ВТО разочарована решением ЕС ограничить экспорт вакцин от COVID-19
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выразила разочарование в связи с введенными в Евросоюзе ограничениями на экспорт... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:46
2021-03-23T18:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
в мире
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ЦЮРИХ, 23 мар - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выразила разочарование в связи с введенными в Евросоюзе ограничениями на экспорт вакцин от COVID-19 и заявила, что находится в контакте с ЕС по этому вопросу.Гендиректор организации добавила, что обсуждает с представителями ЕС введенную меру, и подчеркнула, что экспортные ограничения должны носить временный характер.Во вторник глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина заявила, что режим контроля экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза будет продлён.Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует продлить до конца июня действие механизма по контролю экспорта вакцин против коронавируса, произведенных на территории ЕС. Такой механизм был одобрен Еврокомиссией в конце января как реакция на задержки в их поставках в страны ЕС. В рамках этого механизма страна ЕС принимает решение о возможности экспорта препарата, а Еврокомиссия утверждает или отклоняет такое решение.При этом Еврокомиссия ранее неоднократно сообщала, что Евросоюз сможет делиться с третьими странами частью приобретаемых для себя вакцин. Поэтому из экспортного механизма исключены порядка 90 государств, среди которых, к примеру, есть страны-соседи ЕС, балканские государства. Срок действия механизма должен истечь в конце марта.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире

Глава ВТО разочарована решением ЕС ограничить экспорт вакцин от COVID-19

18:46 23.03.2021
 
© REUTERS / Fabrice Coffrini/Pool Новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала
Новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© REUTERS / Fabrice Coffrini/Pool
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ЦЮРИХ, 23 мар - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выразила разочарование в связи с введенными в Евросоюзе ограничениями на экспорт вакцин от COVID-19 и заявила, что находится в контакте с ЕС по этому вопросу.
"Я открыто заявила, что разочарована, особенно в связи с тем фактом, что они продлили его (ограничение – ред.) после марта. Тридцать первое марта декларировалось как дата прекращения действия (ограничения - ред.), а теперь оно продлено до июня", - сказала Оконджо-Ивеала на онлайн-конференции ВТО.
Гендиректор организации добавила, что обсуждает с представителями ЕС введенную меру, и подчеркнула, что экспортные ограничения должны носить временный характер.
Во вторник глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина заявила, что режим контроля экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза будет продлён.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует продлить до конца июня действие механизма по контролю экспорта вакцин против коронавируса, произведенных на территории ЕС. Такой механизм был одобрен Еврокомиссией в конце января как реакция на задержки в их поставках в страны ЕС. В рамках этого механизма страна ЕС принимает решение о возможности экспорта препарата, а Еврокомиссия утверждает или отклоняет такое решение.
При этом Еврокомиссия ранее неоднократно сообщала, что Евросоюз сможет делиться с третьими странами частью приобретаемых для себя вакцин. Поэтому из экспортного механизма исключены порядка 90 государств, среди которых, к примеру, есть страны-соседи ЕС, балканские государства. Срок действия механизма должен истечь в конце марта.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзВ мире
 
 
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