https://ria.ru/20210323/vto-1602536421.html

Глава ВТО разочарована решением ЕС ограничить экспорт вакцин от COVID-19

Глава ВТО разочарована решением ЕС ограничить экспорт вакцин от COVID-19

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выразила разочарование в связи с введенными в Евросоюзе ограничениями на экспорт... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:46

2021-03-23T18:46

2021-03-23T18:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

в мире

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ЦЮРИХ, 23 мар - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выразила разочарование в связи с введенными в Евросоюзе ограничениями на экспорт вакцин от COVID-19 и заявила, что находится в контакте с ЕС по этому вопросу.Гендиректор организации добавила, что обсуждает с представителями ЕС введенную меру, и подчеркнула, что экспортные ограничения должны носить временный характер.Во вторник глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина заявила, что режим контроля экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза будет продлён.Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует продлить до конца июня действие механизма по контролю экспорта вакцин против коронавируса, произведенных на территории ЕС. Такой механизм был одобрен Еврокомиссией в конце января как реакция на задержки в их поставках в страны ЕС. В рамках этого механизма страна ЕС принимает решение о возможности экспорта препарата, а Еврокомиссия утверждает или отклоняет такое решение.При этом Еврокомиссия ранее неоднократно сообщала, что Евросоюз сможет делиться с третьими странами частью приобретаемых для себя вакцин. Поэтому из экспортного механизма исключены порядка 90 государств, среди которых, к примеру, есть страны-соседи ЕС, балканские государства. Срок действия механизма должен истечь в конце марта.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире