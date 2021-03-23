https://ria.ru/20210323/vto-1602536421.html
Глава ВТО разочарована решением ЕС ограничить экспорт вакцин от COVID-19
Глава ВТО разочарована решением ЕС ограничить экспорт вакцин от COVID-19
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выразила разочарование в связи с введенными в Евросоюзе ограничениями на экспорт... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:46
2021-03-23T18:46
2021-03-23T18:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599463743_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_0b9cae21a9f5ae00d5057de18c27b295.jpg
ЦЮРИХ, 23 мар - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выразила разочарование в связи с введенными в Евросоюзе ограничениями на экспорт вакцин от COVID-19 и заявила, что находится в контакте с ЕС по этому вопросу.Гендиректор организации добавила, что обсуждает с представителями ЕС введенную меру, и подчеркнула, что экспортные ограничения должны носить временный характер.Во вторник глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина заявила, что режим контроля экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза будет продлён.Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует продлить до конца июня действие механизма по контролю экспорта вакцин против коронавируса, произведенных на территории ЕС. Такой механизм был одобрен Еврокомиссией в конце января как реакция на задержки в их поставках в страны ЕС. В рамках этого механизма страна ЕС принимает решение о возможности экспорта препарата, а Еврокомиссия утверждает или отклоняет такое решение.При этом Еврокомиссия ранее неоднократно сообщала, что Евросоюз сможет делиться с третьими странами частью приобретаемых для себя вакцин. Поэтому из экспортного механизма исключены порядка 90 государств, среди которых, к примеру, есть страны-соседи ЕС, балканские государства. Срок действия механизма должен истечь в конце марта.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599463743_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_b6171675c858e025c79098d8ca78dddf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире
ЦЮРИХ, 23 мар - РИА Новости.
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО)
Нгози Оконджо-Ивеала выразила разочарование в связи с введенными в Евросоюзе
ограничениями на экспорт вакцин от COVID-19 и заявила, что находится в контакте с ЕС по этому вопросу.
"Я открыто заявила, что разочарована, особенно в связи с тем фактом, что они продлили его (ограничение – ред.) после марта. Тридцать первое марта декларировалось как дата прекращения действия (ограничения - ред.), а теперь оно продлено до июня", - сказала Оконджо-Ивеала на онлайн-конференции ВТО.
Гендиректор организации добавила, что обсуждает с представителями ЕС введенную меру, и подчеркнула, что экспортные ограничения должны носить временный характер.
Во вторник глава генерального директората Еврокомиссии
по здравоохранению Сандра Галлина заявила, что режим контроля экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза будет продлён.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует продлить до конца июня действие механизма по контролю экспорта вакцин против коронавируса, произведенных на территории ЕС. Такой механизм был одобрен Еврокомиссией в конце января как реакция на задержки в их поставках в страны ЕС. В рамках этого механизма страна ЕС принимает решение о возможности экспорта препарата, а Еврокомиссия утверждает или отклоняет такое решение.
При этом Еврокомиссия ранее неоднократно сообщала, что Евросоюз сможет делиться с третьими странами частью приобретаемых для себя вакцин. Поэтому из экспортного механизма исключены порядка 90 государств, среди которых, к примеру, есть страны-соседи ЕС, балканские государства. Срок действия механизма должен истечь в конце марта.