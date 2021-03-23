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ЛНР заявила об увольнении украинским командованием 27 военных в Донбассе
ЛНР заявила об увольнении украинским командованием 27 военных в Донбассе
Командование 80-й бригады ВС Украины уволило 27 военнослужащих, отказавшихся ранее выполнять приказы, заявил во вторник официальный представитель Народной... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:09
2021-03-23T19:09
яков осадчий
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 23 мар — РИА Новости. Командование 80-й бригады ВС Украины уволило 27 военнослужащих, отказавшихся ранее выполнять приказы, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.Ранее в ЛНР заявили, что в пятницу силовики из 80-й бригады ВС Украины отказались от проведения работ по инженерному оборудованию позиций у линии соприкосновения в подконтрольном Киеву городе Счастье, мотивируя отказ боязнью подорваться на ранее установленных саперами соединения минах.По его словам, чтобы укомплектовать соединение, львовский областной военный комиссариат направил в зону операции объединенных сил (ООС) свыше 350 граждан, "заключивших первый контракт, не имеющих боевого опыта и необходимой подготовки"."Решение об отправке новобранцев связано с нежеланием опытных военнослужащих проходить службу в зоне ООС и выполнять приказы командиров, подвергающие их жизнь опасности", - пояснил Осадчий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210322/donbass-1602358513.html
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яков осадчий, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

ЛНР заявила об увольнении украинским командованием 27 военных в Донбассе

19:09 23.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВооруженные люди в Луганске
Вооруженные люди в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 23 мар — РИА Новости. Командование 80-й бригады ВС Украины уволило 27 военнослужащих, отказавшихся ранее выполнять приказы, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Ранее в ЛНР заявили, что в пятницу силовики из 80-й бригады ВС Украины отказались от проведения работ по инженерному оборудованию позиций у линии соприкосновения в подконтрольном Киеву городе Счастье, мотивируя отказ боязнью подорваться на ранее установленных саперами соединения минах.

"Несмотря на некомплект личного состава 80-й бригады, достигающий 60% штатной численности, командир бригады Шворак приказал уволить 27 боевиков 1-го батальона, отказавшихся 19 марта проводить инженерные работы на необследованном саперами опасном участке местности в районе населенного пункта Счастье, где ранее имели место инциденты с подрывами боевиков на собственных минах", - заявил журналистам Осадчий.

По его словам, чтобы укомплектовать соединение, львовский областной военный комиссариат направил в зону операции объединенных сил (ООС) свыше 350 граждан, "заключивших первый контракт, не имеющих боевого опыта и необходимой подготовки".
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"Решение об отправке новобранцев связано с нежеланием опытных военнослужащих проходить службу в зоне ООС и выполнять приказы командиров, подвергающие их жизнь опасности", - пояснил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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