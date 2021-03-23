ЛНР заявила об увольнении украинским командованием 27 военных в Донбассе
ЛУГАНСК, 23 мар — РИА Новости. Командование 80-й бригады ВС Украины уволило 27 военнослужащих, отказавшихся ранее выполнять приказы, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Ранее в ЛНР заявили, что в пятницу силовики из 80-й бригады ВС Украины отказались от проведения работ по инженерному оборудованию позиций у линии соприкосновения в подконтрольном Киеву городе Счастье, мотивируя отказ боязнью подорваться на ранее установленных саперами соединения минах.
"Несмотря на некомплект личного состава 80-й бригады, достигающий 60% штатной численности, командир бригады Шворак приказал уволить 27 боевиков 1-го батальона, отказавшихся 19 марта проводить инженерные работы на необследованном саперами опасном участке местности в районе населенного пункта Счастье, где ранее имели место инциденты с подрывами боевиков на собственных минах", - заявил журналистам Осадчий.
По его словам, чтобы укомплектовать соединение, львовский областной военный комиссариат направил в зону операции объединенных сил (ООС) свыше 350 граждан, "заключивших первый контракт, не имеющих боевого опыта и необходимой подготовки".
"Решение об отправке новобранцев связано с нежеланием опытных военнослужащих проходить службу в зоне ООС и выполнять приказы командиров, подвергающие их жизнь опасности", - пояснил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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