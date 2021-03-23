https://ria.ru/20210323/voennye-1602540640.html

ЛНР заявила об увольнении украинским командованием 27 военных в Донбассе

ЛНР заявила об увольнении украинским командованием 27 военных в Донбассе

Командование 80-й бригады ВС Украины уволило 27 военнослужащих, отказавшихся ранее выполнять приказы, заявил во вторник официальный представитель Народной... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T19:09

2021-03-23T19:09

2021-03-23T19:09

яков осадчий

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150943/09/1509430964_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_49a4647bf154c396d5c0404ff1a518cd.jpg

ЛУГАНСК, 23 мар — РИА Новости. Командование 80-й бригады ВС Украины уволило 27 военнослужащих, отказавшихся ранее выполнять приказы, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.Ранее в ЛНР заявили, что в пятницу силовики из 80-й бригады ВС Украины отказались от проведения работ по инженерному оборудованию позиций у линии соприкосновения в подконтрольном Киеву городе Счастье, мотивируя отказ боязнью подорваться на ранее установленных саперами соединения минах.По его словам, чтобы укомплектовать соединение, львовский областной военный комиссариат направил в зону операции объединенных сил (ООС) свыше 350 граждан, "заключивших первый контракт, не имеющих боевого опыта и необходимой подготовки"."Решение об отправке новобранцев связано с нежеланием опытных военнослужащих проходить службу в зоне ООС и выполнять приказы командиров, подвергающие их жизнь опасности", - пояснил Осадчий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210322/donbass-1602358513.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире