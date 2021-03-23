https://ria.ru/20210323/vich-1602559917.html

Голикова прокомментировала обеспечение ВИЧ-инфицированных лекарствами

Голикова прокомментировала обеспечение ВИЧ-инфицированных лекарствами

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не получала от регионов обращений о нехватке закупленных препаратов для ВИЧ-инфицированных. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T22:29

2021-03-23T22:29

2021-03-23T22:31

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не получала от регионов обращений о нехватке закупленных препаратов для ВИЧ-инфицированных.Ранее Голикова рассказала, что поручила Минздраву РФ направить регионам методические документы для того, чтобы люди с ВИЧ могли получать медицинскую помощь вне зависимости от наличия прописки.

https://ria.ru/20210323/vich-1602529336.html

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здоровье - общество, татьяна голикова, общество