https://ria.ru/20210323/vertolet-1602426215.html
Вертолет МЧС не смог приземлиться в Хибинах, где ждет эвакуации тургруппа
Вертолет МЧС не смог приземлиться в Хибинах, где ждет эвакуации тургруппа
Вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе станции Имандра Мурманской области, где под снежной массой погибла девочка из туристической группы, а... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:22
2021-03-23T09:22
2021-03-23T09:22
сход лавины в хибинах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мончегорск
мурманская область
санкт-петербург
происшествия
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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе станции Имандра Мурманской области, где под снежной массой погибла девочка из туристической группы, а остальные ее участники дожидаются эвакуации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального главка МЧС России."Вертолет не смог сесть из-за сложного рельефа местности, там склон горы. Он улетел обратно в Мончегорск. Рассматриваются другие варианты эвакуации группы", - сообщил собеседник агентства.В понедельник вечером в МЧС поступила информация от зарегистрированной тургруппы из Санкт-Петербурга: при сходе снежной массы в районе Имандры (гора Маннепахк в Оленегорском районе) под ней оказалась 12-летняя девочка. Спасти жизнь ребенка не удалось. Остальные 15 туристов-лыжников из состава группы, в том числе 12 детей в возрасте от 10 до 15 лет, не пострадали.
https://ria.ru/20210322/lavina-1602407222.html
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сход лавины в хибинах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мончегорск, мурманская область, санкт-петербург, происшествия