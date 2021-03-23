https://ria.ru/20210323/vayya-1602402144.html

Франческо Вайя: у ученых России и Италии одна цель — спасти жизни

Франческо Вайя: у ученых России и Италии одна цель — спасти жизни

Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") готов начать испытания вакцины от коронавирусной инфекции... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T10:00

2021-03-23T10:00

2021-03-23T10:20

никола дзингаретти

александр гинцбург

ангела меркель

москва

европа

италия

интервью - авторы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602423890_0:12:1024:588_1920x0_80_0_0_56f1d6e176d249bb6860f2e82188d5ef.jpg

Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") готов начать испытания вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Подписание соглашения с Центром имени Гамалеи позволит определить, насколько российский препарат эффективен в борьбе со штаммами COVID и как он ведет себя в "коктейле" с другими вакцинами. О сотрудничестве с российскими коллегами в преддверии приезда в Рим группы ученых из Москвы корреспонденту РИА Новости Александру Логунову рассказал директор "Спалланцани" профессор Франческо Вайя (Francesco Vaia).— Директор, после заявления президента области Лацио Николы Дзингаретти мы ожидаем заключения соглашения о научных экспериментах со "Спутником V". Вы говорили, что эта договоренность позволит группе российских ученых прибыть в Рим. Каким образом они будут принимать участие в исследованиях? Они привезут с собой какие-то материалы — может быть, сыворотку или небольшой груз вакцины?— Мы провели несколько раундов переговоров (с Центром Гамалеи. — Прим. ред.) и, надо уточнить, всегда делали это через официальные дипломатические каналы. В ближайшие дни мы подпишем договор о намерениях и неразглашении между учеными — группой под руководством Александра Гинцбурга — и "Спалланцани", которую координирую я как директор института. Этот протокол позволит не только обмениваться опытом двум самым крупным и престижным учреждениям в этой области в Европе, но и даст возможность приехать в Рим группе российских ученых — как минимум троим, которые привезут образцы крови и вакцину "Спутник V".Что касается сыворотки, мы изучим в лабораторных условиях, насколько штаммы коронавируса — английский, бразильский, южноафриканский, которые так беспокоят европейцев и которые мы выделили в "Спалланцани", — поддаются воздействию "Спутника V" для производства антител. Если он покажет эффективность против этих разновидностей, это будет означать крупный шаг вперед для Европы, потому что, очевидно, для нас в такое время крайне важно иметь вакцину, которая защищает от различных штаммов COVID. И этот обмен плазмой, сывороткой будет проводиться при совместном участии российских и итальянских ученых, которые будут работать в лаборатории.Но будут и другие научные эксперименты, которые, скажем так, должны благословить очень новаторский метод: сейчас мы собираемся повторно привить добровольцев, которые получат будущую вакцину Reithera, другими препаратами либо на основе аденовируса, либо РНК. Если мы сможем добиться успеха, то нам удастся создать вакцину смешанного воздействия, которая может оказаться очень мощной в борьбе с коронавирусом.Наше сотрудничество на этом не закончится, потому что, я надеюсь, научная кооперация между нашими институтами будет постоянной. Почему? Наука должна сохранять нейтралитет, держаться подальше от промышленных и геополитических интересов. Мы это и показываем: направляющая наука не имеет предрассудков. Нам все равно, где произведено лекарство или вакцина. Важно, чтобы она была эффективной и безопасной для граждан. Мы с коллегами из Центра Гамалеи хотим показать, что у нас одна цель: попытаться спасти человеческие жизни. Наше сотрудничество открывает в Европе новый сценарий работы двух стран, двух учреждений, которые горячо заботятся о здоровье людей.— Профессор, когда ожидается прибытие российской группы?— Я буду работать над тем, чтобы это произошло немедленно. В течение недели мы заключим соглашение, затем передадим его на подпись властям Лацио, которые для правильного обмена информацией должны направить его министру здравоохранения. Тогда мы вернем документ в Москву, и после этого можно будет направить ученых. Я надеюсь, что если сроки окажутся такими, как я их представляю, то в течение апреля мы сможем проделать всю работу, которая нам предстоит.— То есть российская сторона уже готова?— Абсолютно! Нам нечего скрывать. Они показывают огромную открытость. Я вижу исключительную прозрачность и желание помочь.— Профессор, что касается смешанной вакцинации, которую уже называли "коктейлем из вакцин", сколько добровольцев будет привлечено?— Мы предполагаем, что добровольцев может быть 90. Мы привьем их в ходе первой фазы испытаний вакцины Reithera и потом посмотрим, нужны ли будут дополнительные исследования. Мы применим РНК-вакцины Pfizer и Moderna и препараты на основе аденовируса, такие как "Спутник V". Мы хотим понять, можно ли сочетать различные варианты.— Директор, существует еще вопрос штаммов…— Наши лабораторные исследования позволяют установить, как "Спутник V" реагирует на штаммы бывших пациентов с бразильской, южноафриканской и британской разновидностями. Мы надеемся, что препарат приведет к выработке нейтрализующих антител для этих штаммов.— И вы отправите эти образцы в Москву в качестве ответного жеста?— Мы ведем обмен сыворотками с Москвой: они шлют нам, мы — им. Так их изучат и в Москве.— А когда мы получим результаты исследований?— Я надеюсь, что в апреле, если все пройдет быстро и правильно.— В начале марта вы говорили, что в Москву будут направлены группы инспекторов для проверки производства и исследований "Спутника V".— Европейское агентство лекарственных средств EMA обратилось в итальянское агентство Aifa, а оно связалось с нами, чтобы мы привили инспекторов. Теперь решение за EMA, чтобы они могли поехать. Мы, "Спалланцани", выполнили заказ.— Что вы скажете о последних заявлениях премьер-министра Италии Марио Драги и канцлера ФРГ Ангелы Меркель? Многие расценили их как проявление открытости к российской вакцине.— Я ими очень доволен. Это отважные слова. Я сам давно говорил, что нельзя иметь предрассудки и думать о геополитике — а только об эффективности и безопасности вакцин. Очень хорошо, что это сказал мой премьер. Такие заявления идут на пользу Европе и ее гражданам.— В конце концов, вы считаете, Европа увидит российскую вакцину?— Мне кажется, что после одобрения EMA Италия может и получить, и изготавливать "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций показал огромную открытость в передаче всех технологий, что должно позволить начать производство, например, в столичной области Лацио, где размещены две трети фармацевтических мощностей Италии.

https://ria.ru/20210319/koronavirus-1602027172.html

https://ria.ru/20210111/gitler-1592484542.html

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1594983443.html

https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585026410.html

москва

европа

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никола дзингаретти, александр гинцбург, ангела меркель, москва, европа, италия, интервью - авторы, в мире