https://ria.ru/20210323/varfolomey-1602428964.html

В РПЦ предостерегли от визита патриарха Варфоломея на Украину

В РПЦ предостерегли от визита патриарха Варфоломея на Украину

Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину в августе 2021 года может вызвать новую волну захватов храмов канонической Украинской православной... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T09:50

2021-03-23T09:50

2021-03-23T15:02

религия и мировоззрение

религия

константинопольский патриархат

украинская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

украина

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину в августе 2021 года может вызвать новую волну захватов храмов канонической Украинской православной церкви, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Патриарх Варфоломей посетит Украину с официальным визитом на День независимости в 2021 году (24 августа), сообщила ранее пресс-служба украинского кабмина со ссылкой на самого патриарха."Украинские архипастыри и духовенство, многие политологи и эксперты выражают опасения, что в связи с приездом Константинопольского патриарха конфликты только усилятся. Радикальным политическим силам на Украине нужно будет показать Фанару "объединение православия" на Украине – и это может вызвать новую волну захватов храмов. В последние месяцы уровень насилия вновь растёт", - сказал митрополит Иларион в интервью РИА Новости.В пример он привел такие "показательные случаи", как инцидент, происшедший в селе Задубровка Черновицкой области, где шестеро молодых людей, сторонников так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), избили 63-летнего прихожанина канонической Украинской православной церкви, шедшего домой из храма. Эти же молодые люди ранее участвовали в попытках захвата храма, и не были наказаны, добавил архиерей."Но вряд ли патриарх Варфоломей захочет посетить Задубровку и навестить в больнице пострадавшего старика. Ему будут показывать более красивые картинки", - заметил глава ОВЦС.По его мнению, именно по этой причине патриарха Варфоломея пригласили не на празднуемое 28 июля церковное торжество – День Крещения Руси, а на государственные празднования в конце августа. "В День Крещения Руси каноническая Церковь традиционно проводит крестный ход в Киеве, который объединяет сотни тысяч верующих и наглядно демонстрирует то, что не может опровергнуть ни один фиктивный соцопрос: каноническая Украинская православная церковь – это по-прежнему самая многочисленная конфессия Украины", - заключил представитель РПЦ.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20200930/gosdep--1578010513.html

https://ria.ru/20201201/varfolomey-1587197754.html

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религия, константинопольский патриархат, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, украина