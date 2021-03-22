https://ria.ru/20210322/tserkov-1602376866.html

Митрополит Иларион: на Украине возможна новая волна захватов храмов

Митрополит Иларион: на Украине возможна новая волна захватов храмов

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Чуть более года назад прошла встреча в "Амманском" формате - патриарха Московского и всея Руси Кирилла с представителями поместных РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:00

2021-03-22T19:00

2021-03-22T19:06

интервью - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

религия

константинопольский патриархат

московский патриархат

украинская православная церковь

петр порошенко

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Чуть более года назад прошла встреча в "Амманском" формате - патриарха Московского и всея Руси Кирилла с представителями поместных православных церквей на тему церковного раскола на Украине. О положении христиан в этой стране, новых притеснениях и планах украинских властей, а также о перспективе встречи глав православных церквей рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.- Год назад в Аммане по приглашению патриарха Иерусалимского Феофила главы и представители ряда поместных православных церквей собрались, чтобы обсудить сложившееся положение в мировом православии. В нынешнем году патриарх Феофил призвал продолжить встречи. Изменилось ли что-то за это время?- С нашей точки зрения, положение в мировой православной семье является сегодня критическим. Кризис в мировом Православии вызван вторжением Константинопольского Патриархата на Украину. Легализация украинского раскола и получение им статуса автокефалии не воссоединили православных Украины, как это было обещано Фанаром (район в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха – ред.). Напротив, разделение, существовавшее в одной стране, теперь начинает распространяться на весь православный мир.Несмотря на колоссальное политическое давление со стороны внешних сил, большинство поместных церквей отказывается признавать украинский раскол. Даже в тех немногих Церквах, где предстоятели признали раскольников: в Элладской, Александрийской, Кипрской, – значительная часть иерархии не согласилась с этим решением, а иерархи, даже признавшие новую "церковь", избегают сослужения с раскольниками. В свою очередь, Русская церковь была вынуждена, как этого требуют каноны, расторгнуть общение с теми предстоятелями и иерархами, которые признали раскол.Ситуация осложнена тем, что Константинопольский патриарх претендует на то, чтобы быть верховным арбитром в спорах между поместными церквами. Но в обсуждении украинского церковного вопроса он не может выступать в этом качестве или председательствовать: он – сторона конфликта, отстаивающая свои интересы. Nemo judex in causa sua (никто не судья в своем деле – ред.), – гласит древний принцип римского права, в полной мере применимый и в праве церковном.- Патриарх Феофил имеет право созывать совещания предстоятелей?- Патриарх Феофил, созывая предстоятелей на общую встречу, выступает голосом соборности Церкви. Православная Церковь ищет пути восстановления механизмов соборности, пострадавшей от единоличного решения одного из первоиерархов. Иерусалимская церковь – матерь всех церквей. Она – старейшая по времени своего основания, её значение для христиан всего мира совершенно особое в силу хранимых ею великих общехристианских святынь.Некоторые греческие авторы высказывали неудовольствие в связи с идеей встречи в Аммане, поскольку она была созвана не Константинопольским патриархатом. Но, во-первых, в истории и церковно-каноническом праве подобные встречи предстоятелей никак не ограничивались. Во-вторых, есть прецеденты, когда соборы с участием других предстоятелей созывали Иерусалимские, а не Константинопольские патриархи.Например, Иерусалимский собор 764 года, когда патриарх Иерусалимский Феодор вместе с патриархами Александрийским и Антиохийским осудили иконоборческую ересь и подтвердили решения шести Вселенских соборов. В 1443 году в Иерусалиме под председательством патриарха Иерусалимского Иоакима прошел знаменитый собор, осудивший Ферраро-Флорентийскую унию с Римом. В соборе приняли участие патриарх Антиохийский Дорофей и Александрийский Филофей. При этом собор, по сути, рассматривал апелляцию одного из константинопольских иерархов, митрополита Кесарии Каппадокийской Арсения на своего патриарха, уклонившегося в унию.В 1522 году в Иерусалиме патриарх Иерусалимский Дорофей II вместе с Александрийским и Антиохийским святителями соборно низложили митрополита Созопольского Иоанникия, захватившего константинопольский престол, и восстановили на кафедре в Константинополе Патриарха Иеремию. Собор был созван патриархом Иерусалимским и проходил под его председательством, хотя законный патриарх Константинопольский Иеремия присутствовал на соборе.Наконец, в 1672 году патриарх Иерусалимский Досифей II созвал в Иерусалиме собор с участием представителей других поместных церквей, на котором было издано "Православное исповедание веры". При этом было осуждено протестантствующее исповедание веры, ходившее под именем Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса.- Вы говорите, что Константинополю не удалось добиться объединения православия на Украине. Какова сейчас ситуация там?Волна захватов храмов имела место в период с 2014 по 2019 год, особенно в начале 2019 году, когда "автокефалия" (независимость – ред.) была уже предоставлена, а Петру Порошенко в канун президентских выборов надо было любой ценой продемонстрировать избирателям "объединение" украинского православия. Как показали тогда выборы, ставка на Константинополь не оправдала себя. Сама идея томоса (грамоты – ред.) об автокефалии как символа, объединяющего украинское Православие, полностью провалилась. Но предоставление томоса Константинополем спровоцировало сотни конфликтов по всей Украине. Некоторые из них тлеют, а порой и вспыхивают с новой силой.Захваты организовывались под видом якобы "добровольных переходов" в новосозданную структуру. Вместо приходской общины за "переход" голосовали просто местные жители разных конфессий, а то и вовсе посторонние лица. Документы и подписи нередко подделывались. Переоформление имущества шло с грубыми нарушениями, а сами храмы часто захватывались силой, с массовыми избиениями пожилых людей и духовенства. Но православное духовенство и верующие в подавляющем большинстве не пошли в новую "церковь". Не перешел в раскол ни один из более, чем двух сотен монастырей.При этом духовенство и верующие канонической (Украинской православной – ред.) церкви проявляли удивительную стойкость. Они организовывали круглосуточное дежурство и ежедневные молитвы в храме, чтобы противодействовать захвату. Терпели угрозы, побои, политическое и административное давление. А когда храмы у них всё же отнимали, продолжали молиться в наскоро приспособленных помещениях, иногда и на улице.Недавно весь православный мир обошли кадры, как община села Деловое Закарпатской области, лишенная своего храма, под открытым небом молится за Божественной литургией – в горах, на снегу, в десятиградусный мороз. А много и таких случаев, когда люди, у которых забрали храм, тут же своими руками строят себе новый – и не теряют любви к своим заблудшим братьям и надежды на Бога. Об этом рассказывает недавно вышедший документальный фильм "Верные" - всем советую посмотреть.А каково приходится женам и семьям духовенства, активных прихожан? Мы даже не в силах себе представить, через что они прошли. При Порошенко в Волынской области четверо сторонников "автокефальной церкви" зверски избили подростка, сына священника, за то, что тот снимал захват своего храма на видео. В Черновицкой области школьницу не пустили на собственный выпускной вечер за то, что она была певчей в храме канонической Церкви. Оскорбления, угрозы матерям и их маленьким детям, попытки выселить семью из дома, по ночам – битье стекол в доме и попытки поджога… Но, по слову Апостола, кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? (Рим. 8, 35). Все, кто прошел на Украине через подобные истязания – настоящие исповедники веры Христовой.Сейчас захваченные храмы пустуют, а порой и стоят закрытыми: в них некому служить, некому молиться. Общины же, у которых эти храмы отобрали, не распались, не перешли в раскол – они по-прежнему живы. Недавно в Киеве прошел съезд представителей таких общин. Люди настроены радостно и уверенно: они готовы поддерживать друг друга, защищать права верующих в правовом поле, приняли видеообращение к руководству Украины. Можно захватить силой храм, но сердца человеческие насилием не завоюешь.- Конфликты между общинами продолжаются до сих пор. Считаете ли Вы, что действующая власть несет за это ответственность?- Не уверен, что центральная власть всегда в силах контролировать ситуацию на местах, зависящую от националистических организаций и региональных элит. Сказывается и сильное давление на Украину извне.После ухода Порошенко в мае 2019 г. захваты резко затормозились, поскольку их организовывали, по преимуществу, местная власть и спецслужбы, ориентированные на Киев. Но в ряде западных регионов, где партия Порошенко сохранила свое влияние, попытки захватов по-прежнему продолжаются, и в последнее время все чаще.Особое беспокойство вызывают дискриминационные законы, введенные при Порошенко. При президенте Зеленском их действие было заблокировано, но они не отменены, несмотря на многочисленные протесты верующих. Не отменен закон, запрещающий Украинской православной церкви называть себя украинской. И это при том, что ее члены – украинцы по рождению и по паспорту, патриоты своей страны, а вовсе не какие-то россияне. Новым общинам Украинской православной церкви по-прежнему отказывают в регистрации. Сотни общин (а это тысячи верующих, объединившиеся, чтобы строить свои храмы) на бумаге просто не существуют, и строить им не дают. Более того, регистрируются новые законопроекты, которые позволят ликвидировать любую религиозную организацию на Украине по целому ряду размытых и недоказанных обвинений. Хочется надеяться, что нынешняя власть не повторит ошибок прежней: на религиозных противоречиях позитивной политической повестки не построить.- В этом году патриарх Варфоломей заявил о своем намерении посетить Украину. Позволит ли этот визит смягчить конфликт?Украинские архипастыри и духовенство, многие политологи и эксперты выражают опасения, что в связи с приездом Константинопольского Патриарха конфликты только усилятся. Радикальным политическим силам на Украине нужно будет показать Фанару "объединение православия" на Украине – и это может вызвать новую волну захватов храмов. В последние месяцы уровень насилия вновь растет. А в случае, если в силу вступят дискриминационные законы, градус напряжения взлетит мгновенно: конфликты общин, попытки захватов и случаи насилия вновь будут исчисляться сотнями.Уже сейчас показательны такие случаи, как происшедший на днях в селе Задубровка Черновицкой области: шестеро молодых людей, сторонников ПЦУ (раскольническая "Православная церковь Украины" – ред.), жестоко избили 63-летнего прихожанина Украинской православной церкви, шедшего домой из храма. Эти же молодые люди, как утверждают, ранее участвовали в попытках захвата храма – и не были наказаны. Но вряд ли патриарх Варфоломей захочет посетить Задубровку и навестить в больнице пострадавшего старика. Ему будут показывать более красивые картинки.Думаю, по этой же причине его пригласили не на празднуемое 28 июля церковное торжество – День крещения Руси – а на государственные празднования в конце августа. В День крещения Руси каноническая церковь традиционно проводит крестный ход в Киеве, который объединяет сотни тысяч верующих и наглядно демонстрирует то, что не может опровергнуть ни один фиктивный соцопрос: каноническая Украинская православная церковь – это по-прежнему самая многочисленная конфессия Украины.- Есть ли риск, что разделение в православии будет усиливаться и приведет к глобальному расколу?Русская Церковь прилагает все усилия, чтобы этого не произошло. Мы стремимся донести нашу позицию до всех поместных церквей, до всех православных христиан мира. В расколе и ослаблении православия, в отрыве Русской церкви от других братских церквей заинтересованы политические силы, имеющие глобальный, общемировой масштаб влияния. Сейчас эти силы пытаются использовать конфликт на Украине, в том числе и межконфессиональный, ситуационно – как инструмент сдерживания России. Но потенциальная опасность этого конфликта, особенно в религиозной сфере, огромна: при дальнейшей эскалации им невозможно будет управлять. Для мирового Православия крайне важно не дать втянуть себя в эти геополитические интриги.

https://ria.ru/20210217/varfolomey-1597831349.html

https://ria.ru/20210313/amman-1601088086.html

https://ria.ru/20210226/ukraina--1599103555.html

https://ria.ru/20210311/diaspora-1600648471.html

https://ria.ru/20210322/tserkov-1602285438.html

https://ria.ru/20201127/raskol-1586624769.html

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