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Минздрав рассказал о планах по поставкам вакцин от COVID-19 в регионы
Минздрав рассказал о планах по поставкам вакцин от COVID-19 в регионы
Более 2,7 миллиона доз вакцин от коронавируса планируется поставить в регионы России до конца марта, при распределении вакцин учитывается эпидемиологическая... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:31
2021-03-23T18:31
2021-03-23T18:31
распространение коронавируса
олег гриднев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 2,7 миллиона доз вакцин от коронавируса планируется поставить в регионы России до конца марта, при распределении вакцин учитывается эпидемиологическая ситуация в каждом субъекте, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.Он уточнил, что сегодня в России производятся вакцины на 10 площадках, развёрнуто более 4600 прививочных пунктов, с 20 марта стартует информационная кампания во всех России для популяризации вакцинации.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
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олег гриднев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество