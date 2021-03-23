https://ria.ru/20210323/vaktsiny-1602533443.html

Минздрав рассказал о планах по поставкам вакцин от COVID-19 в регионы

Минздрав рассказал о планах по поставкам вакцин от COVID-19 в регионы

Более 2,7 миллиона доз вакцин от коронавируса планируется поставить в регионы России до конца марта, при распределении вакцин учитывается эпидемиологическая... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:31

2021-03-23T18:31

2021-03-23T18:31

распространение коронавируса

олег гриднев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 2,7 миллиона доз вакцин от коронавируса планируется поставить в регионы России до конца марта, при распределении вакцин учитывается эпидемиологическая ситуация в каждом субъекте, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.Он уточнил, что сегодня в России производятся вакцины на 10 площадках, развёрнуто более 4600 прививочных пунктов, с 20 марта стартует информационная кампания во всех России для популяризации вакцинации.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег гриднев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество