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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602436522.html
Онищенко рассказал, почему пожилым людям надо прививаться от коронавируса
Онищенко рассказал, почему пожилым людям надо прививаться от коронавируса
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал РИА Новости о своем опыте вакцинации и призвал пожилых людей ответственно отнестись к здоровью и... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:50
2021-03-23T10:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
геннадий онищенко
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал РИА Новости о своем опыте вакцинации и призвал пожилых людей ответственно отнестись к здоровью и привиться от коронавируса.Онищенко подчеркнул, что вакцинация на сегодняшний день является единственным специфическим средством профилактики. По его словам, необходимо носить маски, обрабатывать руки, ограничивать контакты, но эффективную защиту от заболевания дает именно прививка."Конечно же, людям старшего возраста, которые в чистом виде являются единственной группой риска по медицинским показаниям, это нужно сделать обязательно. Потому что люди старшего возраста, у которых есть проблемы с эндокринной системой, сердечно-сосудистой, с новообразованиями, являются наиболее уязвимой группой с точки зрения заражения и, конечно же, с точки зрения последствий", - сказал Онищенко.Личный опытПарламентарий рассказал, что у него имеется обширный опыт вакцинации: каждый год он обязательно делает прививку от гриппа, а в прошлом году вакцинировался и от коронавируса."Для меня прививка является частью моей культуры, так же как культура читать, интересоваться произведениями, театром, так и прививаться. И если я не сделаю прививку… я ощущаю какой-то дискомфорт. Поэтому чтобы этого дискомфорта не было, я привился вакциной в медицинском учреждении… Я знаю себя и каких-то последствий не ожидал, их и не было", - сказал Онищенко.По словам академика, у некоторых людей после вакцинации может возникнуть температурная реакция, чувство дискомфорта, что говорит о том, что на введенную в организм вакцину начала реагировать иммунная система.Онищенко отметил, что на приеме у врача перед вакцинацией необходимо рассказать о всех сомнениях и прошлых заболеваниях."Но поскольку все идут к тем врачам, в ту поликлинику, где они наблюдаются, то каких-то затруднений в получении дополнительной информации о прошлом вашем заболевании у врача, который назначает вам прививку, конечно же, не будет. Врач обратится к вашим медицинским документам, уточнит, и после осмотра вам будет сделана прививка", - пояснил Онищеко."Я всех вас призываю ответственно отнестись к собственному здоровью и защитить себя средствами специфической профилактики", - добавил депутат.
https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602330132.html
https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602053634.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, геннадий онищенко

Онищенко рассказал, почему пожилым людям надо прививаться от коронавируса

10:50 23.03.2021 (обновлено: 10:59 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал РИА Новости о своем опыте вакцинации и призвал пожилых людей ответственно отнестись к здоровью и привиться от коронавируса.
Онищенко подчеркнул, что вакцинация на сегодняшний день является единственным специфическим средством профилактики. По его словам, необходимо носить маски, обрабатывать руки, ограничивать контакты, но эффективную защиту от заболевания дает именно прививка.
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"Конечно же, людям старшего возраста, которые в чистом виде являются единственной группой риска по медицинским показаниям, это нужно сделать обязательно. Потому что люди старшего возраста, у которых есть проблемы с эндокринной системой, сердечно-сосудистой, с новообразованиями, являются наиболее уязвимой группой с точки зрения заражения и, конечно же, с точки зрения последствий", - сказал Онищенко.

Личный опыт

Парламентарий рассказал, что у него имеется обширный опыт вакцинации: каждый год он обязательно делает прививку от гриппа, а в прошлом году вакцинировался и от коронавируса.
"Для меня прививка является частью моей культуры, так же как культура читать, интересоваться произведениями, театром, так и прививаться. И если я не сделаю прививку… я ощущаю какой-то дискомфорт. Поэтому чтобы этого дискомфорта не было, я привился вакциной в медицинском учреждении… Я знаю себя и каких-то последствий не ожидал, их и не было", - сказал Онищенко.
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По словам академика, у некоторых людей после вакцинации может возникнуть температурная реакция, чувство дискомфорта, что говорит о том, что на введенную в организм вакцину начала реагировать иммунная система.
Онищенко отметил, что на приеме у врача перед вакцинацией необходимо рассказать о всех сомнениях и прошлых заболеваниях.
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"Но поскольку все идут к тем врачам, в ту поликлинику, где они наблюдаются, то каких-то затруднений в получении дополнительной информации о прошлом вашем заболевании у врача, который назначает вам прививку, конечно же, не будет. Врач обратится к вашим медицинским документам, уточнит, и после осмотра вам будет сделана прививка", - пояснил Онищеко.
"Я всех вас призываю ответственно отнестись к собственному здоровью и защитить себя средствами специфической профилактики", - добавил депутат.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоГеннадий Онищенко
 
 
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