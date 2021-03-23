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https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602494732.html
В РФПИ рассказали о международных исследованиях вакцины "Спутник Лайт"
В РФПИ рассказали о международных исследованиях вакцины "Спутник Лайт"
Международные исследования однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" проходят в России, ОАЭ, Гане, первые промежуточные результаты могут быть опубликованы в июне, РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:32
2021-03-23T15:32
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Международные исследования однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" проходят в России, ОАЭ, Гане, первые промежуточные результаты могут быть опубликованы в июне, заявил глава направления клинического развития Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Арсен Кубатаев."Мы уже запустили международное клиническое исследование третьей фазы ("Спутник Лайт" – ред.)… Данное международное исследование вовлекает субъектов, добровольцев из РФ, ОАЭ и из Республики Гана", - сказал он во время конференции "Спутник V" в Европе: перспективы производства и применения российской вакцины"."На настоящий момент уже почти 2 тысячи субъектов было рандомизировано, то есть получили эту моновакцину. В целом мы ожидаем, что будет рандомизировано до 7 тысяч добровольцев", - уточнил он.По словам Кубатаева, первый промежуточный отчет по этому исследованию ожидается примерно в июне, он покажет, какова профилактическая эффективность вакцины. "Конечно, мы не ожидаем ее эффективность такого же уровня как вакцины "Спутник V", которая составляет 91,6%, но исходя из успеха "большой вакцины" "Спутник V", ожидания достаточно оптимистичные в защитных качествах вакцины "Спутник Лайт", - сказал он, уточнив, что ее преимущества состоят в том, что она состоит из одного укола, что существенно упрощает логистику и вакцинацию большого количества населения.Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России флагманом будет "Спутник V".
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602355800.html
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, гана, европа, оаэ, в мире

В РФПИ рассказали о международных исследованиях вакцины "Спутник Лайт"

15:32 23.03.2021
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит контейнер с вакциной "Спутник Лайт" во время клинических исследований
Медицинский работник держит контейнер с вакциной Спутник Лайт во время клинических исследований - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Международные исследования однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" проходят в России, ОАЭ, Гане, первые промежуточные результаты могут быть опубликованы в июне, заявил глава направления клинического развития Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Арсен Кубатаев.
"Мы уже запустили международное клиническое исследование третьей фазы ("Спутник Лайт" – ред.)… Данное международное исследование вовлекает субъектов, добровольцев из РФ, ОАЭ и из Республики Гана", - сказал он во время конференции "Спутник V" в Европе: перспективы производства и применения российской вакцины".
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"На настоящий момент уже почти 2 тысячи субъектов было рандомизировано, то есть получили эту моновакцину. В целом мы ожидаем, что будет рандомизировано до 7 тысяч добровольцев", - уточнил он.
По словам Кубатаева, первый промежуточный отчет по этому исследованию ожидается примерно в июне, он покажет, какова профилактическая эффективность вакцины. "Конечно, мы не ожидаем ее эффективность такого же уровня как вакцины "Спутник V", которая составляет 91,6%, но исходя из успеха "большой вакцины" "Спутник V", ожидания достаточно оптимистичные в защитных качествах вакцины "Спутник Лайт", - сказал он, уточнив, что ее преимущества состоят в том, что она состоит из одного укола, что существенно упрощает логистику и вакцинацию большого количества населения.
Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России флагманом будет "Спутник V".
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