https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602494732.html

В РФПИ рассказали о международных исследованиях вакцины "Спутник Лайт"

В РФПИ рассказали о международных исследованиях вакцины "Спутник Лайт"

Международные исследования однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" проходят в России, ОАЭ, Гане, первые промежуточные результаты могут быть опубликованы в июне, РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:32

2021-03-23T15:32

2021-03-23T15:32

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

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кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

гана

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Международные исследования однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" проходят в России, ОАЭ, Гане, первые промежуточные результаты могут быть опубликованы в июне, заявил глава направления клинического развития Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Арсен Кубатаев."Мы уже запустили международное клиническое исследование третьей фазы ("Спутник Лайт" – ред.)… Данное международное исследование вовлекает субъектов, добровольцев из РФ, ОАЭ и из Республики Гана", - сказал он во время конференции "Спутник V" в Европе: перспективы производства и применения российской вакцины"."На настоящий момент уже почти 2 тысячи субъектов было рандомизировано, то есть получили эту моновакцину. В целом мы ожидаем, что будет рандомизировано до 7 тысяч добровольцев", - уточнил он.По словам Кубатаева, первый промежуточный отчет по этому исследованию ожидается примерно в июне, он покажет, какова профилактическая эффективность вакцины. "Конечно, мы не ожидаем ее эффективность такого же уровня как вакцины "Спутник V", которая составляет 91,6%, но исходя из успеха "большой вакцины" "Спутник V", ожидания достаточно оптимистичные в защитных качествах вакцины "Спутник Лайт", - сказал он, уточнив, что ее преимущества состоят в том, что она состоит из одного укола, что существенно упрощает логистику и вакцинацию большого количества населения.Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России флагманом будет "Спутник V".

https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602355800.html

https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602343713.html

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