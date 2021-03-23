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Голикова оценила ситуацию с производством "Спутника V"
Голикова оценила ситуацию с производством "Спутника V"
Более 12 миллионов комплектов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доступно россиянам в апреле, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:11
2021-03-23T10:11
2021-03-23T10:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 12 миллионов комплектов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доступно россиянам в апреле, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В апреле месяце у нас уже будет выпущено и доступно для граждан 12 с лишним миллионов комплектов доз вакцины "Спутник", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT.Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.
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