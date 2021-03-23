https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602431070.html

Голикова оценила ситуацию с производством "Спутника V"

Голикова оценила ситуацию с производством "Спутника V"

Более 12 миллионов комплектов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доступно россиянам в апреле, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T10:11

2021-03-23T10:11

2021-03-23T10:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 12 миллионов комплектов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доступно россиянам в апреле, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В апреле месяце у нас уже будет выпущено и доступно для граждан 12 с лишним миллионов комплектов доз вакцины "Спутник", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT.Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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