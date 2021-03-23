https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602418088.html
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться при ЛОР-заболеваниях
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться при ЛОР-заболеваниях
Вакцинация при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний, что относится также к заболеваниям ЛОР-органов, возможна,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:21
2021-03-23T07:21
2021-03-23T07:21
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вакцинация при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний, что относится также к заболеваниям ЛОР-органов, возможна, но не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы, директор НИКИО оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков.По его словам, в подавляющем большинстве случаев вакцинация против COVID-19 хорошо переносится и не приводит к каким-либо тяжелым последствиям. У 5-10% пациентов отмечены кратковременные побочные реакции - после прививки в течение нескольких дней развивались повышение температуры, озноб, головная боль, гриппозное состояние.При этом врач напомнил, что помимо вакцинации есть и неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции."Неспецифическая профилактика направлена на предотвращение распространения инфекции с помощью ранней диагностики и активного выявления инфицированных, в том числе с бессимптомными формами, соблюдение режима самоизоляции, социальной дистанции, перехода на удаленный режим работы, перевода на дистанционное обучение образовательных организаций", - перечислил Крюков.Собеседник агентства уточнил, что не стоит забывать про соблюдение правил личной гигиены –помимо использования одноразовых медицинских масок и респираторов, это орошение слизистой оболочки полости носа солевыми растворами для удаления с поверхности слизистой оболочки полости носа инфекционных и других неблагоприятных агентов, нормализации местного иммунитета и так далее.
https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602247793.html
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602408020.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Вакцинация при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний, что относится также к заболеваниям ЛОР-органов, возможна, но не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы
, директор НИКИО оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков.
"В инструкции по применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак" в числе противопоказаний к вакцинации отмечены острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, что относится также к заболеваниям ЛОР-органов. В таких случаях вакцинация возможна не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии", - сказал Крюков, отвечая на вопрос, безопасна ли вакцинация для людей с ЛОР-заболеваниями.
По его словам, в подавляющем большинстве случаев вакцинация против COVID-19 хорошо переносится и не приводит к каким-либо тяжелым последствиям. У 5-10% пациентов отмечены кратковременные побочные реакции - после прививки в течение нескольких дней развивались повышение температуры, озноб, головная боль, гриппозное состояние.
При этом врач напомнил, что помимо вакцинации есть и неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции.
"Неспецифическая профилактика направлена на предотвращение распространения инфекции с помощью ранней диагностики и активного выявления инфицированных, в том числе с бессимптомными формами, соблюдение режима самоизоляции, социальной дистанции, перехода на удаленный режим работы, перевода на дистанционное обучение образовательных организаций", - перечислил Крюков.
Собеседник агентства уточнил, что не стоит забывать про соблюдение правил личной гигиены –помимо использования одноразовых медицинских масок и респираторов, это орошение слизистой оболочки полости носа солевыми растворами для удаления с поверхности слизистой оболочки полости носа инфекционных и других неблагоприятных агентов, нормализации местного иммунитета и так далее.