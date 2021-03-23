Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602418088.html
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться при ЛОР-заболеваниях
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться при ЛОР-заболеваниях
Вакцинация при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний, что относится также к заболеваниям ЛОР-органов, возможна,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:21
2021-03-23T07:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601707915_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_9ce137cc2ffee4577a9e8999986de278.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вакцинация при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний, что относится также к заболеваниям ЛОР-органов, возможна, но не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы, директор НИКИО оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков.По его словам, в подавляющем большинстве случаев вакцинация против COVID-19 хорошо переносится и не приводит к каким-либо тяжелым последствиям. У 5-10% пациентов отмечены кратковременные побочные реакции - после прививки в течение нескольких дней развивались повышение температуры, озноб, головная боль, гриппозное состояние.При этом врач напомнил, что помимо вакцинации есть и неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции."Неспецифическая профилактика направлена на предотвращение распространения инфекции с помощью ранней диагностики и активного выявления инфицированных, в том числе с бессимптомными формами, соблюдение режима самоизоляции, социальной дистанции, перехода на удаленный режим работы, перевода на дистанционное обучение образовательных организаций", - перечислил Крюков.Собеседник агентства уточнил, что не стоит забывать про соблюдение правил личной гигиены –помимо использования одноразовых медицинских масок и респираторов, это орошение слизистой оболочки полости носа солевыми растворами для удаления с поверхности слизистой оболочки полости носа инфекционных и других неблагоприятных агентов, нормализации местного иммунитета и так далее.
https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602247793.html
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602408020.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601707915_0:423:2165:2047_1920x0_80_0_0_20aece8e28641f3ce93db75de31fbb82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Врач рассказал, можно ли вакцинироваться при ЛОР-заболеваниях

07:21 23.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вакцинация при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний, что относится также к заболеваниям ЛОР-органов, возможна, но не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы, директор НИКИО оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков.
"В инструкции по применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак" в числе противопоказаний к вакцинации отмечены острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, что относится также к заболеваниям ЛОР-органов. В таких случаях вакцинация возможна не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии", - сказал Крюков, отвечая на вопрос, безопасна ли вакцинация для людей с ЛОР-заболеваниями.
По его словам, в подавляющем большинстве случаев вакцинация против COVID-19 хорошо переносится и не приводит к каким-либо тяжелым последствиям. У 5-10% пациентов отмечены кратковременные побочные реакции - после прививки в течение нескольких дней развивались повышение температуры, озноб, головная боль, гриппозное состояние.
При этом врач напомнил, что помимо вакцинации есть и неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции.
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 06:19Распространение коронавируса
Оториноларинголог рассказал, чем опасен COVID-19 для ЛОР-больных
"Неспецифическая профилактика направлена на предотвращение распространения инфекции с помощью ранней диагностики и активного выявления инфицированных, в том числе с бессимптомными формами, соблюдение режима самоизоляции, социальной дистанции, перехода на удаленный режим работы, перевода на дистанционное обучение образовательных организаций", - перечислил Крюков.
Собеседник агентства уточнил, что не стоит забывать про соблюдение правил личной гигиены –помимо использования одноразовых медицинских масок и респираторов, это орошение слизистой оболочки полости носа солевыми растворами для удаления с поверхности слизистой оболочки полости носа инфекционных и других неблагоприятных агентов, нормализации местного иммунитета и так далее.
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 23:26Распространение коронавируса
Врач прокомментировал заявление еврокомиссара о вакцине "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния