https://ria.ru/20210323/utechka-1602557547.html

Полиция завела дело из-за утечки данных москвичей, переболевших COVID-19

Полиция завела дело из-за утечки данных москвичей, переболевших COVID-19

Полиция возбудила уголовное дело из-за массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших COVID, сообщил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T21:56

2021-03-23T21:56

2021-03-23T22:09

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

сергей собянин

происшествия

александр хинштейн

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело из-за массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших COVID, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Ранее он направил запросы по этой теме в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину.На данный момент, уточняется в ответе, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

https://ria.ru/20210323/dannye-1602484803.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, генеральная прокуратура рф, сергей собянин, происшествия, александр хинштейн