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Полиция завела дело из-за утечки данных москвичей, переболевших COVID-19
Полиция завела дело из-за утечки данных москвичей, переболевших COVID-19
Полиция возбудила уголовное дело из-за массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших COVID, сообщил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:56
2021-03-23T22:09
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
сергей собянин
происшествия
александр хинштейн
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело из-за массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших COVID, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Ранее он направил запросы по этой теме в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину.На данный момент, уточняется в ответе, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, генеральная прокуратура рф, сергей собянин, происшествия, александр хинштейн

Полиция завела дело из-за утечки данных москвичей, переболевших COVID-19

21:56 23.03.2021 (обновлено: 22:09 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело из-за массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших COVID, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее он направил запросы по этой теме в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 14:43
В МВД оценили ситуацию с утечкой персональных данных россиян

"По данному факту Следственным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело", - говорится в ответе главка МВД депутату, документ опубликован в его Telegram-канале.

На данный момент, уточняется в ответе, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФГенеральная прокуратура РФСергей СобянинПроисшествияАлександр Хинштейн
 
 
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