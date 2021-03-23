https://ria.ru/20210323/utechka-1602557547.html
Полиция завела дело из-за утечки данных москвичей, переболевших COVID-19
Полиция завела дело из-за утечки данных москвичей, переболевших COVID-19
Полиция возбудила уголовное дело из-за массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших COVID, сообщил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:56
2021-03-23T21:56
2021-03-23T22:09
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
сергей собянин
происшествия
александр хинштейн
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело из-за массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших COVID, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Ранее он направил запросы по этой теме в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор и мэру Москвы Сергею Собянину.На данный момент, уточняется в ответе, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
https://ria.ru/20210323/dannye-1602484803.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, генеральная прокуратура рф, сергей собянин, происшествия, александр хинштейн