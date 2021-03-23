Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/ural-1602451725.html
Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Урале
Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Урале
Число преступлений экстремистского характера на Урале за прошлый год увеличилось в 2,5 раза, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:17
2021-03-23T12:17
уральский фо
николай патрушев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_0:33:2877:1651_1920x0_80_0_0_1b4b83bb86a3e427896dcfb8dafc5108.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар - РИА Новости. Число преступлений экстремистского характера на Урале за прошлый год увеличилось в 2,5 раза, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в УрФО.Среди факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения на Урале, Патрушев выделил коррумпированность представителей власти и местного самоуправления, высокое имущественное расслоение общества, масштабный миграционный поток.В январе МВД сообщало, что в России в 2020 году было совершено 833 преступления экстремистской направленности, что на 42,4% больше, чем годом ранее.По его словам, многие из совершенных экстремистских преступлений связаны с распространением в интернете ксенофобских и пропагандирующих идеологию фашизма материалов.
https://ria.ru/20210315/ekstremizm-1601386468.html
уральский фо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_ab899c67e1a56f83bb6dccf750ed1f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уральский фо, николай патрушев, происшествия

Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Урале

12:17 23.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар - РИА Новости. Число преступлений экстремистского характера на Урале за прошлый год увеличилось в 2,5 раза, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в УрФО.
Среди факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения на Урале, Патрушев выделил коррумпированность представителей власти и местного самоуправления, высокое имущественное расслоение общества, масштабный миграционный поток.
"Как следствие проявления всех обозначенных факторов, в округе в прошлом году в 2,5 раза выросло число преступлений экстремистской направленности", - сказал Патрушев.
В январе МВД сообщало, что в России в 2020 году было совершено 833 преступления экстремистской направленности, что на 42,4% больше, чем годом ранее.
По его словам, многие из совершенных экстремистских преступлений связаны с распространением в интернете ксенофобских и пропагандирующих идеологию фашизма материалов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 20:42
Правительство предложило создать банк данных экстремистских материалов
 
Уральский ФОНиколай ПатрушевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния