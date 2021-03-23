https://ria.ru/20210323/ural-1602451725.html
Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Урале
Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Урале
Число преступлений экстремистского характера на Урале за прошлый год увеличилось в 2,5 раза, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:17
2021-03-23T12:17
2021-03-23T12:17
уральский фо
николай патрушев
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар - РИА Новости. Число преступлений экстремистского характера на Урале за прошлый год увеличилось в 2,5 раза, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в УрФО.Среди факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения на Урале, Патрушев выделил коррумпированность представителей власти и местного самоуправления, высокое имущественное расслоение общества, масштабный миграционный поток.В январе МВД сообщало, что в России в 2020 году было совершено 833 преступления экстремистской направленности, что на 42,4% больше, чем годом ранее.По его словам, многие из совершенных экстремистских преступлений связаны с распространением в интернете ксенофобских и пропагандирующих идеологию фашизма материалов.
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уральский фо, николай патрушев, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар - РИА Новости.
Число преступлений экстремистского характера на Урале за прошлый год увеличилось в 2,5 раза, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в УрФО.
Среди факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения на Урале, Патрушев выделил коррумпированность представителей власти и местного самоуправления, высокое имущественное расслоение общества, масштабный миграционный поток.
"Как следствие проявления всех обозначенных факторов, в округе в прошлом году в 2,5 раза выросло число преступлений экстремистской направленности", - сказал Патрушев.
В январе МВД сообщало, что в России в 2020 году было совершено 833 преступления экстремистской направленности, что на 42,4% больше, чем годом ранее.
По его словам, многие из совершенных экстремистских преступлений связаны с распространением в интернете ксенофобских и пропагандирующих идеологию фашизма материалов.