https://ria.ru/20210323/ural-1602451725.html

Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Урале

Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Урале

Число преступлений экстремистского характера на Урале за прошлый год увеличилось в 2,5 раза, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:17

2021-03-23T12:17

2021-03-23T12:17

уральский фо

николай патрушев

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар - РИА Новости. Число преступлений экстремистского характера на Урале за прошлый год увеличилось в 2,5 раза, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в УрФО.Среди факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения на Урале, Патрушев выделил коррумпированность представителей власти и местного самоуправления, высокое имущественное расслоение общества, масштабный миграционный поток.В январе МВД сообщало, что в России в 2020 году было совершено 833 преступления экстремистской направленности, что на 42,4% больше, чем годом ранее.По его словам, многие из совершенных экстремистских преступлений связаны с распространением в интернете ксенофобских и пропагандирующих идеологию фашизма материалов.

https://ria.ru/20210315/ekstremizm-1601386468.html

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уральский фо, николай патрушев, происшествия