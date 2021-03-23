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Глава МИД Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией
Глава МИД Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией
Брюссель уничтожил отношения с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:16
2021-03-23T16:22
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сергей лавров
брюссель
евросоюз
москва
в мире
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ГУЙЛИНЬ (Китай), 23 мар — РИА Новости. Брюссель уничтожил отношения с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И.В Европе остались единичные страны, которые руководствуются национальными интересами и сохраняют партнерский диалог с Россией, остальные разрушили все имевшиеся механизмы, отметил министр. "Пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", — добавил он. При этом Лавров сказал, что Москва готова восстанавливать связи, если в Евросоюзе решат устранить возникшую аномалию.В последнее время противоречия между Евросоюзом и Россией обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Брюссель ввел новые антироссийские санкции. В МИД назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить.Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле уверены, что политика санкций против Москвы не достигает цели.
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Лавров: Инфраструктура отношений с Евросоюзом уничтожена
Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией
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александр грушко, дмитрий песков, украина, россия, сергей лавров, брюссель, евросоюз, москва, в мире

Глава МИД Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

07:16 23.03.2021 (обновлено: 16:22 23.03.2021)
 
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ГУЙЛИНЬ (Китай), 23 мар — РИА Новости. Брюссель уничтожил отношения с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И.
В Европе остались единичные страны, которые руководствуются национальными интересами и сохраняют партнерский диалог с Россией, остальные разрушили все имевшиеся механизмы, отметил министр.
"Пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", — добавил он.
При этом Лавров сказал, что Москва готова восстанавливать связи, если в Евросоюзе решат устранить возникшую аномалию.
В последнее время противоречия между Евросоюзом и Россией обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Брюссель ввел новые антироссийские санкции. В МИД назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле уверены, что политика санкций против Москвы не достигает цели.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 12:35
Лавров считает уход от доллара способом снизить риск санкций
 
Александр ГрушкоДмитрий ПесковУкраинаРоссияСергей ЛавровБрюссельЕвросоюзМоскваВ мире
 
 
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