https://ria.ru/20210323/unichtozhenie-1602417952.html

Глава МИД Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

Глава МИД Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

Брюссель уничтожил отношения с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T07:16

2021-03-23T07:16

2021-03-23T16:22

александр грушко

дмитрий песков

украина

россия

сергей лавров

брюссель

евросоюз

москва

в мире

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ГУЙЛИНЬ (Китай), 23 мар — РИА Новости. Брюссель уничтожил отношения с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И.В Европе остались единичные страны, которые руководствуются национальными интересами и сохраняют партнерский диалог с Россией, остальные разрушили все имевшиеся механизмы, отметил министр. "Пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", — добавил он. При этом Лавров сказал, что Москва готова восстанавливать связи, если в Евросоюзе решат устранить возникшую аномалию.В последнее время противоречия между Евросоюзом и Россией обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Брюссель ввел новые антироссийские санкции. В МИД назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить.Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле уверены, что политика санкций против Москвы не достигает цели.

https://ria.ru/20210322/lavrov-1602289637.html

украина

россия

брюссель

москва

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Лавров: Инфраструктура отношений с Евросоюзом уничтожена Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией 2021-03-23T07:16 true PT1M09S

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александр грушко, дмитрий песков, украина, россия, сергей лавров, брюссель, евросоюз, москва, в мире