https://ria.ru/20210323/ukraina-1602536129.html
В РПЦ назвали варварством украинские законопроекты о "русском мире"
В РПЦ назвали варварством украинские законопроекты о "русском мире"
Украинский законопроект об осуждении идеологии "русского мира" и уголовной ответственности за его "пропаганду" – пример политтехнологического варварства и... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:45
2021-03-23T18:45
2021-03-23T18:45
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религия
московский патриархат
telegram (приложение)
украинская православная церковь
владимир легойда
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Украинский законопроект об осуждении идеологии "русского мира" и уголовной ответственности за его "пропаганду" – пример политтехнологического варварства и насилия над совестью, считает председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.18 марта в Верховной раде Украины были зарегистрированы проекты законов об осуждении идеологии "русского мира" и уголовной ответственности за его "пропаганду". Авторами инициативы стали два депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук."Насилие над совестью, унижение и преследования тех людей, которые чувствуют свое единство с единой Днепровской купелью, из которой вышли все народы исторической Руси, представляется примером политтехнологического варварства", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Он отметил, что этот законопроект приравнивает идеологию "русского мира" к коммунистическому и нацистскому режимам. В частности, проектом предусмотрена уголовная ответственность за "инициирование проектов и мероприятий, призванных продемонстрировать широкой общественности наличие в Украине и России общего дела, генеалогии, общего духовного наследия и будущего", а "за слова о духовном единстве украинцев и россиян предлагается ликвидировать организации и конфисковать их имущество".По мнению Легойды, попытки переименования Украинской православной церкви, "охота на ведьм имеют целью посеять рознь между двумя народами, возвести стены сиюминутных политических разделений до небес".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Он отмечал, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.
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религия, московский патриархат, telegram (приложение), украинская православная церковь, владимир легойда, верховная рада украины, дмитрий песков, москва, киев, украина
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Украинский законопроект об осуждении идеологии "русского мира" и уголовной ответственности за его "пропаганду" – пример политтехнологического варварства и насилия над совестью, считает председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
18 марта в Верховной раде Украины были зарегистрированы проекты законов об осуждении идеологии "русского мира" и уголовной ответственности за его "пропаганду". Авторами инициативы стали два депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук.
"Насилие над совестью, унижение и преследования тех людей, которые чувствуют свое единство с единой Днепровской купелью, из которой вышли все народы исторической Руси, представляется примером политтехнологического варварства", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он отметил, что этот законопроект приравнивает идеологию "русского мира" к коммунистическому и нацистскому режимам. В частности, проектом предусмотрена уголовная ответственность за "инициирование проектов и мероприятий, призванных продемонстрировать широкой общественности наличие в Украине и России общего дела, генеалогии, общего духовного наследия и будущего", а "за слова о духовном единстве украинцев и россиян предлагается ликвидировать организации и конфисковать их имущество".
По мнению Легойды, попытки переименования Украинской православной церкви, "охота на ведьм имеют целью посеять рознь между двумя народами, возвести стены сиюминутных политических разделений до небес".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину частью русского мира, и Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой общности. Он отмечал, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с русским миром культурными и историческими связями. По словам Пескова, для продвижения идей русского мира на Украине Россия будет придерживаться мягкой силы, никогда не используя методы, противоречащие международному праву.