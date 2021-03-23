https://ria.ru/20210323/ukraina-1602525519.html

В Раде предложили увольнять врачей, не желающих прививаться от COVID-19

В Раде предложили увольнять врачей, не желающих прививаться от COVID-19

Депутат фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Дмитрий Гурин предложил увольнять врачей за беспричинный отказ вакцинироваться от... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:54

2021-03-23T17:54

2021-03-23T17:54

распространение коронавируса

дмитрий гурин (депутат)

astrazeneca

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Депутат фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Дмитрий Гурин предложил увольнять врачей за беспричинный отказ вакцинироваться от коронавируса COVID-19 препаратом Covishield (вакцина компании AstraZeneca, произведенная в Индии).Ранее глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинироваться от коронавируса COVID-19 в стране отказались 60% медиков, которые работают непосредственно с пациентами, зараженными этой инфекцией. Вакцины производства AstraZeneca ранее оказались в центре скандала после регистрации случаев тромбоза после вакцинации этим препаратом в ряде стран ЕС."В Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одним из отделений, прививаться согласились 20% врачей. Сама заведующая уже дважды болела ковидом, но "не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации". Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20%", - написал Гурин на своей странице в Facebok.Позже он добавил, что есть две причины, по которым врачи могут отказаться от вакцинации. Это, по его словам, тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на один из компонентов вакцины или наличие антител после недавно перенесенного заражения коронавирусом."Являются ли врачами люди, которые отказываются от вакцинации по другим причинам? Профессионально, если человек руководствуется собственными представлениями вместо науки "медицина", он не может работать врачом - потому что это специальная профессия с ограниченным доступом для людей, которые руководствуются наукой, а не вещими снами", - отметил Гурин.Кроме того, по мнению депутата, безосновательным отказом вакцинироваться врачи подвергают смертельной опасности пациентов и таким образом нарушают врачебную клятву. Он также добавил, что по закону прививки для врачей от инфекционных болезней являются обязательными и без них врачей нельзя допускать к работе.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиты уже 121 929 человек.

https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602450934.html

https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596833844.html

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дмитрий гурин (депутат), astrazeneca , верховная рада украины, украина, в мире