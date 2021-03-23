https://ria.ru/20210323/ukraina-1602490436.html

В Нацбанке Украины рассказали, чем грозит отказ от сотрудничества с МВФ

В Нацбанке Украины рассказали, чем грозит отказ от сотрудничества с МВФ

Украина в случае отказа от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) сократит поток иностранных инвестиций, в стране ускорится инфляция, а... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:11

2021-03-23T15:11

2021-03-23T15:11

дмитрий сологуб

национальный банк украины

мвф

украина

экономика

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КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Украина в случае отказа от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) сократит поток иностранных инвестиций, в стране ускорится инфляция, а национальная валюта ослабнет, считает заместитель главы Национального банка (ЦБ) Украины Дмитрий Сологуб.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен прекращать сотрудничество с МВФ, так как он для нее не только кредитор, но и советчик по реформам."Отказ от сотрудничества с фондом скорее всего приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы Национального банка. Поэтому правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс, соответственно, инфляция ускорится", - написал Сологуб в своей колонке в интернет-издании "Экономическая правда" во вторник.По его словам, за отказ от сотрудничества с МВФ и право проводить "суверенную экономическую политику" Украине придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты, в том числе инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса, и ростом процентных ставок, поскольку Нацбанк будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции.В июне 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что минфин рассчитывает, что до 2023 года Киев сможет полностью отказаться от кредитования МВФ. Позже он заявил, что не видит смысла отказываться от сотрудничества с МВФ после 2023 года.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.Парламент Украины 16 декабря 2020 года принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Госбюджет-2021 предполагает увеличение прожиточного минимума, которое будет происходить в три этапа с 1 января до 1 декабря, до 2481 гривны (88 долларов) для работоспособных граждан. Ранее он составлял 2189 гривен (78 долларов). Планируется также рост месячной минимальной зарплаты с 1 декабря 2021 года до 6,5 тысячи гривен (около 232 долларов).

https://ria.ru/20210312/mvf-1600864687.html

https://ria.ru/20210311/udar-1600782634.html

https://ria.ru/20210221/ukraina-1598480147.html

украина

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дмитрий сологуб, национальный банк украины, мвф, украина, экономика