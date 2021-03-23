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В Уфе ребенок выжил после падения из окна многоэтажки
В Уфе ребенок выжил после падения из окна многоэтажки
Ребенок, выпавший из окна многоэтажного дома в Уфе, выжил, он прооперирован и находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:05
2021-03-23T10:05
2021-03-23T10:32
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уфа
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УФА, 23 мар - РИА Новости. Ребенок, выпавший из окна многоэтажного дома в Уфе, выжил, он прооперирован и находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.Ряд Telegram-каналов опубликовали видео, как ребенок ночью в верхней одежде выпадает из окна в сугроб. На кадрах видно, что после падения он пытается сесть. СМИ сообщают, что ребенку шесть лет и он упал с высоты 12-го этажа.В минздраве отметили, что пострадавший был госпитализирован в городскую больницу. "Врачи диагностировали у ребенка тяжелую сочетанную травму. Вчера он прооперирован. Находится в тяжелом состоянии", - пояснили в ведомстве.Следственные органы и полиция не прокомментировали инцидент и не назвали причину падения ребенка.
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