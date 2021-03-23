Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/ufa-1602430473.html
В Уфе ребенок выжил после падения из окна многоэтажки
В Уфе ребенок выжил после падения из окна многоэтажки
Ребенок, выпавший из окна многоэтажного дома в Уфе, выжил, он прооперирован и находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:05
2021-03-23T10:32
россия
минздрав башкирии
уфа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
УФА, 23 мар - РИА Новости. Ребенок, выпавший из окна многоэтажного дома в Уфе, выжил, он прооперирован и находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.Ряд Telegram-каналов опубликовали видео, как ребенок ночью в верхней одежде выпадает из окна в сугроб. На кадрах видно, что после падения он пытается сесть. СМИ сообщают, что ребенку шесть лет и он упал с высоты 12-го этажа.В минздраве отметили, что пострадавший был госпитализирован в городскую больницу. "Врачи диагностировали у ребенка тяжелую сочетанную травму. Вчера он прооперирован. Находится в тяжелом состоянии", - пояснили в ведомстве.Следственные органы и полиция не прокомментировали инцидент и не назвали причину падения ребенка.
https://ria.ru/20210319/khimki-1602004360.html
россия
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, минздрав башкирии, уфа, происшествия

В Уфе ребенок выжил после падения из окна многоэтажки

10:05 23.03.2021 (обновлено: 10:32 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
УФА, 23 мар - РИА Новости. Ребенок, выпавший из окна многоэтажного дома в Уфе, выжил, он прооперирован и находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
Ряд Telegram-каналов опубликовали видео, как ребенок ночью в верхней одежде выпадает из окна в сугроб. На кадрах видно, что после падения он пытается сесть. СМИ сообщают, что ребенку шесть лет и он упал с высоты 12-го этажа.
Сотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 15:52
Спасатели объяснили, как удалось выжить мальчику при взрыве в Химках
В минздраве отметили, что пострадавший был госпитализирован в городскую больницу. "Врачи диагностировали у ребенка тяжелую сочетанную травму. Вчера он прооперирован. Находится в тяжелом состоянии", - пояснили в ведомстве.
Следственные органы и полиция не прокомментировали инцидент и не назвали причину падения ребенка.
 
РоссияМинздрав БашкирииУфаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния