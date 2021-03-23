https://ria.ru/20210323/ubiystvo-1602555947.html

СК завершил расследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии

СК завершил расследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева,... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T21:40

2021-03-23T21:40

2021-03-23T21:50

россия

ибрагим эльджаркиев

светлана петренко

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "организация террористического сообщества и участие в нем", "террористические акты и организация их совершения" и "незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ".В августе 2020 года СК обвинил в убийстве Эльджаркиева 12 человек, мотивом преступления ведомство назвало стремление бандитов "вызвать страх" у силовиков и посеять панику среди гражданских. Фигурантам вменили организацию террористического подполья, совершение теракта и незаконное хранение оружия.Первое покушение этих террористов на Эльджаркиева произошло в январе 2019 года в Ингушетии, но офицеру тогда удалось выжить, при этом один из ехавших с ним полицейских погиб. Убить его преступникам удалось в ноябре того же года в Москве, вместе с ним был застрелен его брат.

https://ria.ru/20201112/sokamernik-1584332458.html

https://ria.ru/20201002/kriminal-1578089469.html

россия

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россия, ибрагим эльджаркиев, светлана петренко, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия