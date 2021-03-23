СК завершил расследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
21:40 23.03.2021 (обновлено: 21:50 23.03.2021)
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении 12 участников террористического сообщества, действовавшего в Республике Ингушетия, организатором и руководителем которого является Хасан Полонкоев", - сказала она.
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В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "организация террористического сообщества и участие в нем", "террористические акты и организация их совершения" и "незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ".
В августе 2020 года СК обвинил в убийстве Эльджаркиева 12 человек, мотивом преступления ведомство назвало стремление бандитов "вызвать страх" у силовиков и посеять панику среди гражданских. Фигурантам вменили организацию террористического подполья, совершение теракта и незаконное хранение оружия.
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Первое покушение этих террористов на Эльджаркиева произошло в январе 2019 года в Ингушетии, но офицеру тогда удалось выжить, при этом один из ехавших с ним полицейских погиб. Убить его преступникам удалось в ноябре того же года в Москве, вместе с ним был застрелен его брат.