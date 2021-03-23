https://ria.ru/20210323/ubiystvo-1602292441.html

"Дочь знала киллеров": раскрыты подробности громкого убийства в Новгороде

"Дочь знала киллеров": раскрыты подробности громкого убийства в Новгороде

В Великом Новгороде сотрудники СК завершили расследование заказного убийства бизнесмена Александра Садриева. Его застрелили в далеком 1997-м, подозреваемых... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:00

2021-03-23T08:00

2021-03-23T08:08

скр

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Великом Новгороде сотрудники СК завершили расследование заказного убийства бизнесмена Александра Садриева. Его застрелили в далеком 1997-м, подозреваемых оперативники установили почти сразу, но до суда тогда почему-то так и не дошло. Все это время дочь коммерсанта, ставшая юристом, пыталась отправить киллеров за решетку. О том, как ей это удалось, — в материале РИА Новости. Перекрестный огоньСадриева расстреляли в подъезде, когда он вышел из лифта. Баллистическая экспертиза показала, что один стрелок находился на верхнем лестничном пролете, второй — на нижнем. Это случилось 14 марта 1997 года.Бизнесмен занимался строительством, но наиболее успешным проектом считал магазин электроники, торговавший популярными в те времена фотоаппаратами Polaroid, Kodak и тому подобными. Эта торговая точка и привлекла внимание одной из новгородских преступных группировок."Молодой человек моей близкой подруги, 17-летний Владимир Артеменко, постоянно интересовался распорядком дня отца, — рассказывает РИА Новости дочь погибшего Анастасия Садриева. Сейчас она полковник юстиции, старший помощник руководителя СУ СКР по Новгородской области. — Я не отвечала на его вопросы, но и особого значения им не придавала. После убийства, конечно, сообщила об этом оперативникам".Артеменко задержали. Он быстро во всем сознался и указал на подельника — 36-летнего работника автосервиса и участника одной из местных ОПГ Вячеслава Виткова. Они были соседями. Витков всячески покровительствовал Артеменко: покупал одежду, подарил велосипед, даже доверял ключи от машины. Тогда в подростковой среде считалось престижным общаться с бандитами, и школьнику это льстило.Как и следовало ожидать, Витков подсадил подростка на героин, Артеменко стал промышлять кражами и вскоре заработал первый срок. Но не за убийство бизнесмена, а за ограбление его квартиры.Однажды (это было осенью 1997-го) Настя вернулась из школы и увидела дома милиционеров, снимающих отпечатки пальцев с двери. Спустя пару часов встретила на улице Артеменко… с ее музыкальным центром в руках. Он оттолкнул девушку и спокойно пошел дальше.Что касается убийства, то, несмотря на чистосердечное признание школьника и другие доказательства, обоих подозреваемых почему-то отпустили, расследование приостановили. Вернулись к нему лишь спустя 20 с лишним лет — благодаря настойчивости Насти. Смена курса"Когда убили папу, я училась в десятом классе и планировала поступать либо на иняз, либо на юридический, — говорит она. — Больше склонялась к первому варианту, но после того, что произошло, решила во что бы то ни стало попасть в прокуратуру".На втором курсе студентка юрфака стала общественным помощником следователя. Выезжала на места преступлений, помогала раскрывать убийства и изнасилования. Без зарплаты.На пятом курсе Настю вызвал зампрокурора города и поинтересовался, не родственница ли она убитого несколько лет назад коммерсанта. Узнав, что Настя — его дочь, сказал, что выезжал тогда на место преступления, и предложил девушке официальную работу."Где-то в области была вакансия помощника прокурора, — продолжает Анастасия. — Я даже не уточнила, что за район, сразу согласилась, ведь это было моей мечтой. В итоге уехала за двести с лишним километров. Мне предоставили служебную квартиру с печкой и уличным туалетом, воду таскала с колонки. Помню, как в первый вечер растопила печь, но забыла открыть дымоход, поэтому дым повалил внутрь. Хорошо, что бдительные соседи вызвали пожарных, все обошлось". Садриева проработала там пять лет. Занималась расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, доросла до заместителя прокурора района.Потом вернулась в Новгород. В 2007-м после создания Следственного комитета ее перевели в отдел процессуального контроля (осуществляет надзор за расследованием уголовных дел), а затем — в отдел по приему граждан. С 2014-го она — старший помощник руководителя областного управления СКР по СМИ.Важный свидетельПо словам Анастасии, она периодически напоминала руководству о нераскрытом убийстве отца. Ведь там были и чистосердечное признание, и другие доказательства, но на них почему-то закрывали глаза. А сама Садриева не могла взяться за это дело, поскольку проходила по нему в качестве потерпевшей.В мае 2020-го областное следственное управление возглавил полковник Николай Супрун. Анастасия обратилась к нему с той же проблемой. Супрун ее внимательно выслушал, но ничего не пообещал."Спустя полтора часа я по каким-то рабочим делам заглянула к нему в кабинет и увидела, что он лично просматривает материалы, — вспоминает она. — У него возник тот же вопрос, который мучил меня на протяжении двадцати трех лет: почему подозреваемых до сих пор не признали виновными". В итоге материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел и сформировали новую оперативную группу. Повторно допросили Артеменко, "мотавшего" очередной срок за наркотики. Он подтвердил сказанное в 1997-м и заключил досудебное соглашение.Затем оперативники нашли и разговорили важного свидетеля — водителя, который увозил киллеров места убийства и видел, как они выбрасывали в реку пистолеты. По его словам, избавившись от оружия, Артеменко и Витков укололись героином и обсудили детали только что совершенного преступления. На допросе шофер пояснил, что был "штатным" водителем шайки квартирных воров, в которую входил Артеменко, и думал, что везет подельников на очередную кражу. Об убийстве не подозревал, а потом идти в милицию побоялся.Другие свидетели сообщили, что лидер одной из ОПГ требовал с Садриева деньги за "крышу" и, получив отказ, приказал устранить несговорчивого коммерсанта. По данным следствия, за убийство Виткову посулили около пяти тысяч долларов. Артеменко же "помогал" старшему товарищу совершенно бесплатно. Единственным его вознаграждением стала очередная доза героина.Шаткое алибиСобрав доказательства, следователи при поддержке ОМОНа отправились к Виткову домой. Отсидев 17 лет за покушение на убийство другого коммерсанта, он недавно освободился из колонии. На этот раз обоим подозреваемым предъявили обвинения и отправили в СИЗО. Витков продолжает все отрицать и даже придумал алиби — якобы в день преступления он находился в Финляндии. Следователи с помощью иностранных коллег это легко опровергли. "На очной ставке Артеменко упрекал Виткова в том, что тот испортил ему всю жизнь, — добавляет Анастасия. — Так, по сути, и было. Подсев на героин, Владимир вскоре получил первый срок за серию краж (более ста эпизодов. — Прим. ред.), а позднее еще дважды побывал за решеткой из-за наркотиков. В итоге в колонии он провел почти полжизни, хотя воспитывался в относительно благополучной семье".Расследование в отношении Виткова подходит к концу, уголовное дело Артеменко уже передали в суд. Если вину докажут, первому грозит до 15 лет колонии строгого режима, второму — до десяти, так как в момент совершения преступления он был несовершеннолетним и теперь заключил сделку со следствием. Что касается предполагаемого организатора преступления, то его убили в ходе мафиозных разборок спустя пару лет после расправы над Садриевым.

https://ria.ru/20201209/prestupnost-1588254192.html

https://ria.ru/20200802/1575236856.html

https://ria.ru/20191212/1562284885.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, омон россии, новгородская область, убийство, происшествия