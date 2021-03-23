https://ria.ru/20210323/tyulen-1602512870.html

В Лондоне усыпили тюленя по кличке Фредди Меркьюри после нападения собаки

В Лондоне усыпили тюленя по кличке Фредди Меркьюри после нападения собаки

Британские ветеринары были вынуждены усыпить тюленя по кличке Фредди Меркьюри после того, как его искусала собака, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:57

2021-03-23T16:57

2021-03-23T16:57

life

фредди меркьюри (фаpух булсара)

queen

великобритания

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Британские ветеринары были вынуждены усыпить тюленя по кличке Фредди Меркьюри после того, как его искусала собака, сообщает телеканал Sky News.Дикий тюлень регулярно появлялся на берегу Темзы и радовал лондонцев своим необычным поведением, за что получил прозвище в честь вокалиста группы Queen.Собака напала на Фредди в воскресенье, когда он выбрался на берег погреться на весеннем солнце. Его отбили прохожие, один из которых оказался ветеринаром и удерживал тюленя на берегу в ожидании службы спасения. Сотрудники благотворительной организации по спасению морских животных British Divers Marine Life Rescue доставили пострадавшего в ветеринарную клинику.Обследование показало, что у Фредди серьезная травма одной из передних ласт и его невозможно вернуть в дикую природу. "После жестокого нападения он получил серьезный перелом и вывих ласты. Мы связались с одним из ведущих хирургов-ортопедов Великобритании, и он сказал, что, к сожалению, единственным вариантом является усыпление", - заявил глава организации Алан Найт.

https://ria.ru/20201224/kot-1590750841.html

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life, фредди меркьюри (фаpух булсара) , queen, великобритания, в мире