https://ria.ru/20210323/twitter-1602493141.html
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к перспективе блокировки Twitter
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к перспективе блокировки Twitter
Большинство россиян считают скорее оправданной перспективу блокировки Twitter в течение месяца, если соцсеть не удалит запрещенную информацию, свидетельствуют... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:24
2021-03-23T15:24
2021-03-23T15:24
россия
вадим субботин
вциом
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Большинство россиян считают скорее оправданной перспективу блокировки Twitter в течение месяца, если соцсеть не удалит запрещенную информацию, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным опроса, 73% граждан полагают, что мера Роскомнадзора по блокировке доступа российских пользователей к Twitter, если в течение месяца с сервиса не будет удалена запрещенная информация, скорее оправдана, 27% придерживаются обратного мнения.Отмечается, что 77% респондентов считают обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter справедливыми, 23% - несправедливыми.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин 16 марта сообщил, что ведомство в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter и принимать дальнейшие решения в зависимости от действий администрации соцсети.При этом тогда он отмечал, что ведомству пока не удалось войти в прямой диалог с руководством Twitter. Субботин утвердительно ответил на уточняющий вопрос РИА Новости, рассматривает ли Роскомнадзор вариант полной блокировки Twitter в РФ, если администрация соцсети не ответит на претензии.
https://ria.ru/20210323/roskomnadzor-1602447607.html
https://ria.ru/20210319/twitter-1601949358.html
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россия, вадим субботин, вциом, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Большинство россиян считают скорее оправданной перспективу блокировки Twitter
в течение месяца, если соцсеть не удалит запрещенную информацию, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
По данным опроса, 73% граждан полагают, что мера Роскомнадзора по блокировке доступа российских пользователей к Twitter, если в течение месяца с сервиса не будет удалена запрещенная информация, скорее оправдана, 27% придерживаются обратного мнения.
Отмечается, что 77% респондентов считают обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter справедливыми, 23% - несправедливыми.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин
16 марта сообщил, что ведомство в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter и принимать дальнейшие решения в зависимости от действий администрации соцсети.
При этом тогда он отмечал, что ведомству пока не удалось войти в прямой диалог с руководством Twitter. Субботин утвердительно ответил на уточняющий вопрос РИА Новости, рассматривает ли Роскомнадзор
вариант полной блокировки Twitter в РФ, если администрация соцсети не ответит на претензии.