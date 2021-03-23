https://ria.ru/20210323/twitter-1602493141.html

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к перспективе блокировки Twitter

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к перспективе блокировки Twitter

Большинство россиян считают скорее оправданной перспективу блокировки Twitter в течение месяца, если соцсеть не удалит запрещенную информацию, свидетельствуют... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:24

2021-03-23T15:24

2021-03-23T15:24

россия

вадим субботин

вциом

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Большинство россиян считают скорее оправданной перспективу блокировки Twitter в течение месяца, если соцсеть не удалит запрещенную информацию, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным опроса, 73% граждан полагают, что мера Роскомнадзора по блокировке доступа российских пользователей к Twitter, если в течение месяца с сервиса не будет удалена запрещенная информация, скорее оправдана, 27% придерживаются обратного мнения.Отмечается, что 77% респондентов считают обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter справедливыми, 23% - несправедливыми.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин 16 марта сообщил, что ведомство в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter и принимать дальнейшие решения в зависимости от действий администрации соцсети.При этом тогда он отмечал, что ведомству пока не удалось войти в прямой диалог с руководством Twitter. Субботин утвердительно ответил на уточняющий вопрос РИА Новости, рассматривает ли Роскомнадзор вариант полной блокировки Twitter в РФ, если администрация соцсети не ответит на претензии.

https://ria.ru/20210323/roskomnadzor-1602447607.html

https://ria.ru/20210319/twitter-1601949358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вадим субботин, вциом, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество