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В Росгосцирке решили взвесить животных после карантина
В Росгосцирке решили взвесить животных после карантина
Компания Росгосцирк начинает 31 марта масштабную акцию по взвешиванию животных, акция начнется в Костроме, сообщила пресс-служба Росгосцирка. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:48
2021-03-23T11:48
2021-03-23T11:48
культура
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росгосцирк
кострома
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Компания Росгосцирк начинает 31 марта масштабную акцию по взвешиванию животных, акция начнется в Костроме, сообщила пресс-служба Росгосцирка."Компания Росгосцирк начинает масштабную акцию по взвешиванию животных. Сейчас, когда повсеместно снимаются ограничения и открываются цирки, дрессировщиков интересует вопрос – какой вес набрали их животные за время самоизоляции. Первым городом станет Кострома", - говорится в сообщении.Как сообщила пресс-служба, контрольное взвешивание цирковых животных – артистов спектакля "Носорог-шоу" пройдет 31 марта."Этот процесс должен быть контролируемым, мы должны знать - какой нынешний вес животных. Это один из важных показателей здоровья", – пояснила директор костромского цирка Наталья Голубева.Пресс-служба также сообщила, что в мероприятии примут участие такса по кличке Кнопа, китайская хохлатая собака Зеро, пятилетняя бенгальская тигрица Лиза, лошади заслуженной артистки РФ Валентины Кульковой, свинки Газ, Джип, Камаз и носорог из Африки – Мафуньян.
https://ria.ru/20200809/1575443652.html
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РИА Новости
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новости культуры, росгосцирк, кострома
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Компания Росгосцирк начинает 31 марта масштабную акцию по взвешиванию животных, акция начнется в Костроме, сообщила пресс-служба Росгосцирка.
"Компания Росгосцирк начинает масштабную акцию по взвешиванию животных. Сейчас, когда повсеместно снимаются ограничения и открываются цирки, дрессировщиков интересует вопрос – какой вес набрали их животные за время самоизоляции. Первым городом станет Кострома", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба, контрольное взвешивание цирковых животных – артистов спектакля "Носорог-шоу" пройдет 31 марта.
"Этот процесс должен быть контролируемым, мы должны знать - какой нынешний вес животных. Это один из важных показателей здоровья", – пояснила директор костромского цирка Наталья Голубева.
Пресс-служба также сообщила, что в мероприятии примут участие такса по кличке Кнопа, китайская хохлатая собака Зеро, пятилетняя бенгальская тигрица Лиза, лошади заслуженной артистки РФ Валентины Кульковой, свинки Газ, Джип, Камаз и носорог из Африки – Мафуньян.