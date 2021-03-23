https://ria.ru/20210323/tsirk-1602447028.html

В Росгосцирке решили взвесить животных после карантина

В Росгосцирке решили взвесить животных после карантина

Компания Росгосцирк начинает 31 марта масштабную акцию по взвешиванию животных, акция начнется в Костроме, сообщила пресс-служба Росгосцирка. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:48

2021-03-23T11:48

2021-03-23T11:48

культура

новости культуры

росгосцирк

кострома

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602433637_0:118:3071:1846_1920x0_80_0_0_20f3f39fcc4f81aaa318fe44b8217bbd.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Компания Росгосцирк начинает 31 марта масштабную акцию по взвешиванию животных, акция начнется в Костроме, сообщила пресс-служба Росгосцирка."Компания Росгосцирк начинает масштабную акцию по взвешиванию животных. Сейчас, когда повсеместно снимаются ограничения и открываются цирки, дрессировщиков интересует вопрос – какой вес набрали их животные за время самоизоляции. Первым городом станет Кострома", - говорится в сообщении.Как сообщила пресс-служба, контрольное взвешивание цирковых животных – артистов спектакля "Носорог-шоу" пройдет 31 марта."Этот процесс должен быть контролируемым, мы должны знать - какой нынешний вес животных. Это один из важных показателей здоровья", – пояснила директор костромского цирка Наталья Голубева.Пресс-служба также сообщила, что в мероприятии примут участие такса по кличке Кнопа, китайская хохлатая собака Зеро, пятилетняя бенгальская тигрица Лиза, лошади заслуженной артистки РФ Валентины Кульковой, свинки Газ, Джип, Камаз и носорог из Африки – Мафуньян.

https://ria.ru/20200809/1575443652.html

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, росгосцирк, кострома