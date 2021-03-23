https://ria.ru/20210323/toplivo-1602427721.html

Минэнерго ответило на заявления Топливного союза о росте цен на бензин

Минэнерго ответило на заявления Топливного союза о росте цен на бензин

Отмена демпфера, который призван сглаживать колебания цен на топливо, лишит рынок защитного механизма, считает заместитель министра энергетики Павел Сорокин. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T09:35

2021-03-23T09:35

2021-03-23T14:16

россия

цены на нефть

независимый топливный союз (нтс)

павел сорокин

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Отмена демпфера, который призван сглаживать колебания цен на топливо, лишит рынок защитного механизма, считает заместитель министра энергетики Павел Сорокин.Так он прокомментировал письмо, в котором Независимый топливный союз просит премьер-министра Михаила Мишустина принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива. В НТС предупредили, что до конца года цены могут вырасти на 14 процентов, поэтому следует снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. Сорокин пояснил, что механизм демпфера позволяет ограничивать темпы роста розничных цен на топливо до уровня инфляции. Этого возможно достичь за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка."Мы считаем, что категорически нельзя даже обсуждать отмену данного механизма, потому что это может привести к непоправимым последствиям для рынка", — добавил замминистра.Он напомнил, что правительство и топливные компании уже отреагировали на рост оптовых цен на топливо и приняли все срочные меры. Так, с 1 мая заработает скорректированный демпферный механизм. Помимо этого, Минэнерго и ФАС повысили нормативы продаж нефтепродуктов на бирже: бензина — до 11 процентов от месячного объема производства, а дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов — до 7,5 процента.Сорокин отметил, что с 10 марта рост цен на бензин на АЗС остается в пределах инфляции."Этих мер достаточно для сохранения стабильной ситуации, но Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости", — заключил он.Демпфирующий механизм предназначен для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж топлива.По данным Московской топливной ассоциации, цены на бензин и дизтопливо на столичных автозаправках растут уже 14 недель подряд. Так, с 15 по 22 марта больше всего подорожал бензин марки Аи-95 — сразу на 13 копеек, до 49,51 рубля за литр. Чуть меньше выросла цена на Аи-92 — на 12 копеек, до 44,93 рубля за литр. Бензин Аи-98 прибавил четыре копейки и поднялся до 55,96 рубля. Дизельное топливо подорожало за неделю на пять копеек, до 49,01 рубля.

https://ria.ru/20210208/benzin-1596435788.html

https://ria.ru/20210312/tseny-1600929890.html

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россия, цены на нефть, независимый топливный союз (нтс), павел сорокин, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика