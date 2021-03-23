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Россия сняла запрет на ввоз томатов с восьми азербайджанских предприятий
Россия сняла запрет на ввоз томатов с восьми азербайджанских предприятий
Россельхознадзор с 24 марта разрешил ввоз на территорию России томатов еще с восьми азербайджанских предприятий, следует из сообщения на сайте ведомства. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:05
2021-03-23T16:05
россия
помидоры
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россельхознадзор с 24 марта разрешил ввоз на территорию России томатов еще с восьми азербайджанских предприятий, следует из сообщения на сайте ведомства.Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета объяснялось продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Затем поставки с ряда предприятий были вновь разрешены.
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россия, помидоры, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика

Россия сняла запрет на ввоз томатов с восьми азербайджанских предприятий

16:05 23.03.2021
 
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкПродажа овощей и фруктов на ярмарке в Баку
Продажа овощей и фруктов на ярмарке в Баку - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россельхознадзор с 24 марта разрешил ввоз на территорию России томатов еще с восьми азербайджанских предприятий, следует из сообщения на сайте ведомства.

"Россельхознадзор с 24 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с восьми азербайджанских предприятий. Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

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Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета объяснялось продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Затем поставки с ряда предприятий были вновь разрешены.
 
РоссияпомидорыФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
 
 
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