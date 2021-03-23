https://ria.ru/20210323/tomaty-1602502101.html
Россия сняла запрет на ввоз томатов с восьми азербайджанских предприятий
Россия сняла запрет на ввоз томатов с восьми азербайджанских предприятий
Россельхознадзор с 24 марта разрешил ввоз на территорию России томатов еще с восьми азербайджанских предприятий, следует из сообщения на сайте ведомства. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:05
2021-03-23T16:05
2021-03-23T16:05
россия
помидоры
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россельхознадзор с 24 марта разрешил ввоз на территорию России томатов еще с восьми азербайджанских предприятий, следует из сообщения на сайте ведомства.Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета объяснялось продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. Затем поставки с ряда предприятий были вновь разрешены.
https://ria.ru/20201224/tomaty-1590739037.html
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россия, помидоры, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика