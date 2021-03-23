РФПИ запустит тесты для определения вида мутации коронавируса
© РИА Новости / РИА НовостиТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустит тесты для определения вида мутации коронавируса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в пресс-релизе группы "Фосагро".
Компания сообщает, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в формате видеоконференции состоялось очередное заседание координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции. Председатель координационного совета - гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев. Глава РФПИ также принял участие в мероприятии.
Дмитриев отметил, что совет и фонд эффективно взаимодействовали по трем ключевым направлениям противодействия коронавирусу: создание и внедрение тест-систем на COVID-19, разработка и применение лечебных препаратов и вакцины. "Тесты мы сделали одни из самых быстрых и точных, теперь продолжаем их улучшать. В ближайшее время мы запустим тесты, которые позволяют также определять вид мутации вируса", - сказал глава РФПИ.
Гендиректор "Фосагро" в свою очередь отметил, что созданные в составе координационного совета рабочие группы активно работали над вопросами мер поддержки бизнеса, мониторингом ситуации на градообразующих предприятиях, обеспечением доступа к медицинским средствам и оборудованию, а теперь активно способствуют вакцинации трудовых коллективов от COVID-19.