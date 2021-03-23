https://ria.ru/20210323/testy-1602525678.html

РФПИ запустит тесты для определения вида мутации коронавируса

РФПИ запустит тесты для определения вида мутации коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустит тесты для определения вида мутации коронавируса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:54

2021-03-23T17:54

2021-03-23T17:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

андрей гурьев

фосагро

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустит тесты для определения вида мутации коронавируса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в пресс-релизе группы "Фосагро".Компания сообщает, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в формате видеоконференции состоялось очередное заседание координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции. Председатель координационного совета - гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев. Глава РФПИ также принял участие в мероприятии.Дмитриев отметил, что совет и фонд эффективно взаимодействовали по трем ключевым направлениям противодействия коронавирусу: создание и внедрение тест-систем на COVID-19, разработка и применение лечебных препаратов и вакцины. "Тесты мы сделали одни из самых быстрых и точных, теперь продолжаем их улучшать. В ближайшее время мы запустим тесты, которые позволяют также определять вид мутации вируса", - сказал глава РФПИ.Гендиректор "Фосагро" в свою очередь отметил, что созданные в составе координационного совета рабочие группы активно работали над вопросами мер поддержки бизнеса, мониторингом ситуации на градообразующих предприятиях, обеспечением доступа к медицинским средствам и оборудованию, а теперь активно способствуют вакцинации трудовых коллективов от COVID-19.

https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602480687.html

https://ria.ru/20210303/antitela-1599795199.html

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коронавирус в россии, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, андрей гурьев, фосагро