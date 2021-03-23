https://ria.ru/20210323/test-1602417832.html

КНР и Россия ускорят согласование стандартов ПЦР-тестов

КНР и Россия ускорят согласование стандартов ПЦР-тестов

Россия и Китай ускорят вопрос согласования стандартов и процедур тестирования на COVID-19, а также создание "кодов здоровья", заявил во вторник министр... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T07:14

2021-03-23T07:14

2021-03-23T07:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ван и (политик)

сергей лавров

китай

в мире

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ГУЙЛИНЬ (Китай), 23 мар – РИА Новости. Россия и Китай ускорят вопрос согласования стандартов и процедур тестирования на COVID-19, а также создание "кодов здоровья", заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.Китайский министр добавил, что стороны обсудят сертификаты для международных путешествий и создание механизма электронных "кодов здоровья".

https://ria.ru/20210322/granitsy-1602243691.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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