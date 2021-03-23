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КНР и Россия ускорят согласование стандартов ПЦР-тестов
КНР и Россия ускорят согласование стандартов ПЦР-тестов
Россия и Китай ускорят вопрос согласования стандартов и процедур тестирования на COVID-19, а также создание "кодов здоровья", заявил во вторник министр... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:14
2021-03-23T07:14
2021-03-23T07:14
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ван и (политик)
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ГУЙЛИНЬ (Китай), 23 мар – РИА Новости. Россия и Китай ускорят вопрос согласования стандартов и процедур тестирования на COVID-19, а также создание "кодов здоровья", заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.Китайский министр добавил, что стороны обсудят сертификаты для международных путешествий и создание механизма электронных "кодов здоровья".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ван и (политик), сергей лавров, китай, в мире