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КНР и Россия ускорят согласование стандартов ПЦР-тестов
КНР и Россия ускорят согласование стандартов ПЦР-тестов
Россия и Китай ускорят вопрос согласования стандартов и процедур тестирования на COVID-19, а также создание "кодов здоровья", заявил во вторник министр... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:14
2021-03-23T07:14
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китай
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ГУЙЛИНЬ (Китай), 23 мар – РИА Новости. Россия и Китай ускорят вопрос согласования стандартов и процедур тестирования на COVID-19, а также создание "кодов здоровья", заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.Китайский министр добавил, что стороны обсудят сертификаты для международных путешествий и создание механизма электронных "кодов здоровья".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ван и (политик), сергей лавров, китай, в мире

КНР и Россия ускорят согласование стандартов ПЦР-тестов

07:14 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПробирки для сбора биоматериала в городской поликлинике в Москве
Пробирки для сбора биоматериала в городской поликлинике в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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ГУЙЛИНЬ (Китай), 23 мар – РИА Новости. Россия и Китай ускорят вопрос согласования стандартов и процедур тестирования на COVID-19, а также создание "кодов здоровья", заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"В условиях нормализации эпидемиологической ситуации стороны ускорят стыковку стандартов и процедур по ПЦР-тестам (на COVID-19-ред)", - заявил Ван И на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Китайский министр добавил, что стороны обсудят сертификаты для международных путешествий и создание механизма электронных "кодов здоровья".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 01:37Распространение коронавируса
Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВан И (политик)Сергей ЛавровКитайВ мире
 
 
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