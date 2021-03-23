https://ria.ru/20210323/telegram-1602523316.html

РФПИ совместно с фондом из ОАЭ инвестировал в Telegram

РФПИ совместно с фондом из ОАЭ инвестировал в Telegram

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Mubadala Investment Company принял участие в инвестиции в компанию Telegram, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:43

2021-03-23T17:43

2021-03-23T23:23

telegram (приложение)

российский фонд прямых инвестиций

оаэ

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Mubadala Investment Company принял участие в инвестиции в компанию Telegram, сообщил РИА Новости представитель российского фонда."Фонд участвовал в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala Investment Company", - сказал он.Как позднее уточнили в РФПИ и в Mubadala, 23 марта российский фонд приобрел миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы.Ранее во вторник агентство Блумберг сообщило, что суверенные фонды ОАЭ - Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners - вложили в пятилетние конвертируемые облигации компании Telegram по 75 миллионов долларов.Ранее источник на финансовом рынке рассказал РИА Новости, что компания Telegram разместила в пятницу пятилетние конвертируемые облигации в объеме 1 миллиарда долларов с доходностью 7% годовых. По словам собеседника агентства, размещение вызвало ажиотажный интерес у инвесторов. Приобрести бумаги могли только квалифицированные инвесторы.Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения IPO Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.

https://ria.ru/20210319/telegram-1602005741.html

https://ria.ru/20210211/reklama-1597073793.html

оаэ

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), российский фонд прямых инвестиций, оаэ, экономика