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РФПИ совместно с фондом из ОАЭ инвестировал в Telegram
РФПИ совместно с фондом из ОАЭ инвестировал в Telegram
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Mubadala Investment Company принял участие в инвестиции в компанию Telegram, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:43
2021-03-23T23:23
telegram (приложение)
российский фонд прямых инвестиций
оаэ
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Mubadala Investment Company принял участие в инвестиции в компанию Telegram, сообщил РИА Новости представитель российского фонда."Фонд участвовал в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala Investment Company", - сказал он.Как позднее уточнили в РФПИ и в Mubadala, 23 марта российский фонд приобрел миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы.Ранее во вторник агентство Блумберг сообщило, что суверенные фонды ОАЭ - Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners - вложили в пятилетние конвертируемые облигации компании Telegram по 75 миллионов долларов.Ранее источник на финансовом рынке рассказал РИА Новости, что компания Telegram разместила в пятницу пятилетние конвертируемые облигации в объеме 1 миллиарда долларов с доходностью 7% годовых. По словам собеседника агентства, размещение вызвало ажиотажный интерес у инвесторов. Приобрести бумаги могли только квалифицированные инвесторы.Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения IPO Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.
https://ria.ru/20210319/telegram-1602005741.html
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telegram (приложение), российский фонд прямых инвестиций, оаэ, экономика

РФПИ совместно с фондом из ОАЭ инвестировал в Telegram

17:43 23.03.2021 (обновлено: 23:23 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Mubadala Investment Company принял участие в инвестиции в компанию Telegram, сообщил РИА Новости представитель российского фонда.
"Фонд участвовал в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala Investment Company", - сказал он.
Как позднее уточнили в РФПИ и в Mubadala, 23 марта российский фонд приобрел миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 16:00
В Telegram появилась новая функция
Ранее во вторник агентство Блумберг сообщило, что суверенные фонды ОАЭ - Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners - вложили в пятилетние конвертируемые облигации компании Telegram по 75 миллионов долларов.
Ранее источник на финансовом рынке рассказал РИА Новости, что компания Telegram разместила в пятницу пятилетние конвертируемые облигации в объеме 1 миллиарда долларов с доходностью 7% годовых. По словам собеседника агентства, размещение вызвало ажиотажный интерес у инвесторов. Приобрести бумаги могли только квалифицированные инвесторы.
Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения IPO Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 17:00
Дуров рассказал о новом механизме рекламы в Telegram
 
Telegram (приложение)Российский фонд прямых инвестицийОАЭЭкономика
 
 
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