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Николай Цискаридзе: количество лжи, вброшенной в мой адрес, зашкаливает
Николай Цискаридзе: количество лжи, вброшенной в мой адрес, зашкаливает
Ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе рассказал в интервью РИА Новости о том, как чуть не получил американское гражданство в 1991 году, непростых... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:32
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балет
культура
театр
нина мозер
знаменитости
ковент-гарден
большой театр
академия русского балета имени а. я. вагановой
москва
сша
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе рассказал в интервью РИА Новости о том, как чуть не получил американское гражданство в 1991 году, непростых отношениях с Сергеем Филиным, скандале с утечкой личной переписки, движении MeToo в России и противостоянии Москвы и Санкт-Петербурга.— Нина Мозер, тренер по фигурному катанию, сказала, что вы как-то попросились в фигурное катание. Зачем?— Знаете, я давно разочарован в своей профессии, в культуре, в образовании. Я очень честно исполняю свои обязанности, и не вижу по-настоящему целесообразной государственной политики, направленной на сохранение образования и культуры. Мне не интересно. Вот все, чем я занимаюсь, мне вообще не интересно, мне вообще не хочется это делать.Я это делаю по одной простой причине — когда я на что-то соглашаюсь, всегда это доделываю.Закончив танцевать, я сказал: “Никогда больше не пошевелю даже ресницей”. Потому что я не приемлю физический труд, с моей ненавистью к движению мне вообще непонятно, как я стал артистом балета. Мне все равно, я не только Нине сказал: “Забери меня в фигурное катание”.— Что можете сказать про Артема Овчаренко (Первый ученик Цискаридзе в Большом театре, перешедший к другому педагогу в момент конфликта преподавателя с администрацией, — Прим. ред.)?— Вы знаете, этот мальчик оказался на удивление серым внутри. Когда мне стали говорить, что он такой озлобленный, я не верил. Я Тёму люблю точно так же, как и Дениса, и Анжелину (ученики Цискаридзе — Денис Родькин и Анжелина Воронцова — Прим. ред.), несмотря на то что он — мне не стыдно это сказать — подонок, но я во многом его оправдываю. Человек, который алчный очень, хочет любыми путями пролезть — он наступит на кого угодно, продаст кого угодно. Но, понимаете, его можно оправдать, если встать на его точку зрения. Другое дело, что есть какие-то высшие идеалы, и они у всех разные. Артем очень амбициозно считал, что он непревзойден, и это, к сожалению, большой грех для всех артистов — когда у них исчезает самокритика.— В 1991 году, когда вы были в США на гастролях, и произошел путч здесь, вам предложили американское гражданство.— Нам всем предложили, но нам никто об этом не сказал. Я помню единственную вещь, которая меня потрясла: мы же не знали, что это произошло, у нас был выходной день, мы должны были ехать в Walmart, по-моему, называлась сеть магазинов. И вот мы все, дети, собирались в холле отеля. Нас все не выпускают, даже выйти на улицу не дают. Мы-то не знаем, а весь отель был окружен журналистами. Я в туалет побежал на первом этаже, за мной зашел чуть-чуть старше меня парень. Когда я вышел ручки мыть, со мной заговорил человек, на русском языке какие-то вопросы стал задавать. А мы ничего не знали, вот просто вообще, даже намека на то, что что-то произошло в Советском Союзе. Я стал ему отвечать, помыл руки, стою, сушу, и мы выходим, и этот дяденька идет со мной. А вот этот мальчик побежал и на меня настучал. У меня в те сутки были жуткие проблемы.— Как вы их решали?— Ну как я мог решать? Меня чуть не прибили просто. Хотя я не понимал, что происходит. Мы когда вошли в PanAm (самолет американской авиакомпании — Прим. ред.) и только мы были в гигантском “Боинге”, нам сразу стало понятно, что-то не то. Какая-то из американских стюардесс говорила на русском языке, что все очень плохо в Советском Союзе, что нас везут в тюрьму.Когда мы приземлились, были танки на взлетно-посадочной полосе, и нам каждому эти стюардессы, рыдая — мы за эти 11-12 часов полета с ними там побратались, естественно, — нам в пакетах мусорных сложили кока-колу, чипсы, бутерброды, потому что они были уверены, что нас везут в тюрьму.Этот кадр, как дядя Гена Хазанов — для меня он просто дядя Гена — висит, держась за клетку, которая отделяла таможню, навсегда остался. И вот пустое Шереметьево, ни одного человека, никто нам ни штамп не ставил, нас посадили в автобус, и пока мы ехали сквозь танки — долго достаточно, мы их видели — на Фрунзенскую набережную, где школа была и где нас родители забирали. Хазанов нам что-то рассказывал, веселил нас. Он просто нам дал концерт, потому что у нас немножко был шок.Потом уже мы узнали, что нам гражданство предложили и так далее. Я понимаю Головкину, у которой просто был такой же шок, как и у нас.— Если бы вам там все-таки сказали об этом, остались бы в США?— Ну какие США, нафига оно мне нужно было? Мама и Большой театр — меня что-то интересовало в жизни? Меня вообще кроме Большого театра никогда ничего не интересовало. Вернее, где-то с 10 лет вообще просто не было другой мечты. Меня после школы сразу пригласили в школу “Ковент-Гарден”. Я сказал “нет”, даже думать в эту сторону (не стал — Прим. ред.).— Как выпускник МГАХа работает Вагановке? Это же как “Спартак” и ЦСКА в футболе.— Нет, конечно, это “Спартак” и ЦСКА — ненависть колоссальная, Питер ненавидит Москву, Москва просто не замечает, что есть такой город на земном шаре, просто она не знает.— И вот выпускник МГАХа, москвич, приезжает в Петербург.— Ну, для прессы, для околобалетной публики и для бездарностей это, конечно, было противостояние. Для всех серьезных артистов балета, которые к этому имеют отношение — меня приняли все очень уважительно.— С Филиным не общались? Прояснить что-то, все точки расставить.— Понимаете, у меня не было с ним точек. Сережа — мой кумир. Я когда его увидел, мне 13 лет было, а он был выпускник. Первая большая, серьезная статья о нем в журнале “Балет” написана мной. Я ходил на все его премьеры, когда учился в школе; когда стал артистом, ходил всегда на его спектакли. Я прекрасно понимал его уровень возможностей — к сожалению, он был слишком невелик, но он очень красиво попадал в некоторые роли.Мы сидели в одной раздевалке всегда вместе, очень много шутили. Мы слишком были близки. Когда началась эта камарилья с Анжелиной, он мне посмел в лицо сказать: “Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она определенные вещи совершила, чтобы у нее все сложилось”. При нашей степени близости, которую мы друг другу позволяли, когда вы сидите рядом с человеком бок-о-бок, знаете друг про друга все и даже больше, я ему сказал: “С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно”. Встал и ушел.Я с ним после этого не разговаривал никогда. Я просто отворачивался и уходил, потому что мне можно вообще в лицо сказать, и сделать мне можно что угодно, но моего ребенка обидеть? Я никогда не забуду слезы Анжелины, количество издевательств над Анжелиной, то, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается.— Вообще это частая практика, когда требуют или предлагают за роли…— Постоянная.— То есть, движение #MeToo может взорвать?— Если, не дай бог, откроет сегодняшний Большой театр рот… Просто в России #MeToo не принято. Понимаете, девочка одна сказала все честно — ее чуть не убили. Зачем? Они боятся жутко. Ни один человек не выходит на сцену без этого всего.— И мальчики тоже?— И мальчики тоже. К сожалению.— Когда проснулись и увидели взломанный телефон, а затем эти истории со скриншотами, переписки, фотошопом, как отреагировали?— Я лишний раз посмеялся, лишний раз подумал: “Надо же, как я вам мешаю”. Я же знаю, кто это делает.— Если вы знаете, почему не пойдете в полицию?— А зачем?— Чтобы не делали.— Количество лжи, вброшенной в мой адрес с момента появления интернета в России, зашкаливает. У бывшего генерального директора целый штат работал на то, чтобы обо мне писали гадости в газетах и в интернете. У нынешних руководителей работает штат людей, пранкеров и так далее. Я знаю, кто это оплачивает. Мало того, это еще и соответствующие органы знают.Понимаете, если бы хоть что-то из того, что они вбросили, было бы правдой, я бы сейчас сидел и с вами разговаривал в этих стенах?— Маловероятно.— Маловероятно. Потому — фейк есть фейк. Зачем на это обращать внимание? Понимаете, что очень интересно: любое мое присутствие на спектакле, любое мое слово, сказанное о ком угодно, придает вес. Я свое положение заслужил на сцене, делом, а они хотят на моем горбу прославиться. Почему я очень давно сказал, что в карьере некоторых артистов навсегда, сколько бы им ни дали ролей, будет только одно: они когда-то выпускались у Николая Цискаридзе. И используя мое имя, они к себе постоянно привлекают внимание. Вот во всем этом скандале с Сережей Филиным моя фамилия больше всего привлекала внимания, просто она не принесла ему пользы, потому что никто не запомнил его фамилию, но мне рекламу сделали как никому.
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балет, театр, нина мозер, знаменитости, ковент-гарден, большой театр, академия русского балета имени а. я. вагановой, москва, сша, николай цискаридзе

Николай Цискаридзе: количество лжи, вброшенной в мой адрес, зашкаливает

10:32 23.03.2021 (обновлено: 11:20 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкНиколай Цискаридзе
Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе рассказал в интервью РИА Новости о том, как чуть не получил американское гражданство в 1991 году, непростых отношениях с Сергеем Филиным, скандале с утечкой личной переписки, движении MeToo в России и противостоянии Москвы и Санкт-Петербурга.
Нина Мозер, тренер по фигурному катанию, сказала, что вы как-то попросились в фигурное катание. Зачем?
— Знаете, я давно разочарован в своей профессии, в культуре, в образовании. Я очень честно исполняю свои обязанности, и не вижу по-настоящему целесообразной государственной политики, направленной на сохранение образования и культуры. Мне не интересно. Вот все, чем я занимаюсь, мне вообще не интересно, мне вообще не хочется это делать.
Я это делаю по одной простой причине — когда я на что-то соглашаюсь, всегда это доделываю.
Закончив танцевать, я сказал: “Никогда больше не пошевелю даже ресницей”. Потому что я не приемлю физический труд, с моей ненавистью к движению мне вообще непонятно, как я стал артистом балета. Мне все равно, я не только Нине сказал: “Забери меня в фигурное катание”.
© РИА Новости / Владимир ПесняНина Мозер и Робин Шолковы во время выступления российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпийских играх в Пхенчхане
Нина Мозер и Робин Шолковы во время выступления российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпийских играх в Пхенчхане - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Нина Мозер и Робин Шолковы во время выступления российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпийских играх в Пхенчхане
— Что можете сказать про Артема Овчаренко (Первый ученик Цискаридзе в Большом театре, перешедший к другому педагогу в момент конфликта преподавателя с администрацией, — Прим. ред.)?
— Вы знаете, этот мальчик оказался на удивление серым внутри. Когда мне стали говорить, что он такой озлобленный, я не верил.
Я Тёму люблю точно так же, как и Дениса, и Анжелину (ученики Цискаридзе — Денис Родькин и Анжелина Воронцова — Прим. ред.), несмотря на то что он — мне не стыдно это сказать — подонок, но я во многом его оправдываю. Человек, который алчный очень, хочет любыми путями пролезть — он наступит на кого угодно, продаст кого угодно. Но, понимаете, его можно оправдать, если встать на его точку зрения. Другое дело, что есть какие-то высшие идеалы, и они у всех разные.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАртем Овчаренко в сцене из балета "Иван Грозный" в Большом театре
Артем Овчаренко в сцене из балета Иван Грозный в Большом театре - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Артем Овчаренко в сцене из балета "Иван Грозный" в Большом театре
Артем очень амбициозно считал, что он непревзойден, и это, к сожалению, большой грех для всех артистов — когда у них исчезает самокритика.
— В 1991 году, когда вы были в США на гастролях, и произошел путч здесь, вам предложили американское гражданство.
— Нам всем предложили, но нам никто об этом не сказал. Я помню единственную вещь, которая меня потрясла: мы же не знали, что это произошло, у нас был выходной день, мы должны были ехать в Walmart, по-моему, называлась сеть магазинов. И вот мы все, дети, собирались в холле отеля. Нас все не выпускают, даже выйти на улицу не дают. Мы-то не знаем, а весь отель был окружен журналистами.
© AP Photo / Shiho FukadaНиколай Цискаридзе и звезды мирового балета в программе "Короли танца" в Нью-Йорке, 2006 год
Николай Цискаридзе и звезды мирового балета в программе Короли танца в Нью-Йорке, 2006 год - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© AP Photo / Shiho Fukada
Николай Цискаридзе и звезды мирового балета в программе "Короли танца" в Нью-Йорке, 2006 год
Я в туалет побежал на первом этаже, за мной зашел чуть-чуть старше меня парень. Когда я вышел ручки мыть, со мной заговорил человек, на русском языке какие-то вопросы стал задавать. А мы ничего не знали, вот просто вообще, даже намека на то, что что-то произошло в Советском Союзе. Я стал ему отвечать, помыл руки, стою, сушу, и мы выходим, и этот дяденька идет со мной. А вот этот мальчик побежал и на меня настучал. У меня в те сутки были жуткие проблемы.
— Как вы их решали?
— Ну как я мог решать? Меня чуть не прибили просто. Хотя я не понимал, что происходит. Мы когда вошли в PanAm (самолет американской авиакомпании — Прим. ред.) и только мы были в гигантском “Боинге”, нам сразу стало понятно, что-то не то. Какая-то из американских стюардесс говорила на русском языке, что все очень плохо в Советском Союзе, что нас везут в тюрьму.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГала-концерт "Борис Эйфман и звезды балета"
Гала-концерт Борис Эйфман и звезды балета - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Гала-концерт "Борис Эйфман и звезды балета"
Когда мы приземлились, были танки на взлетно-посадочной полосе, и нам каждому эти стюардессы, рыдая — мы за эти 11-12 часов полета с ними там побратались, естественно, — нам в пакетах мусорных сложили кока-колу, чипсы, бутерброды, потому что они были уверены, что нас везут в тюрьму.
Этот кадр, как дядя Гена Хазанов — для меня он просто дядя Гена — висит, держась за клетку, которая отделяла таможню, навсегда остался. И вот пустое Шереметьево, ни одного человека, никто нам ни штамп не ставил, нас посадили в автобус, и пока мы ехали сквозь танки — долго достаточно, мы их видели — на Фрунзенскую набережную, где школа была и где нас родители забирали. Хазанов нам что-то рассказывал, веселил нас. Он просто нам дал концерт, потому что у нас немножко был шок.
© РИА Новости / Александр ГальперинУченики Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой
Ученики Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Ученики Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой
Потом уже мы узнали, что нам гражданство предложили и так далее. Я понимаю Головкину, у которой просто был такой же шок, как и у нас.
— Если бы вам там все-таки сказали об этом, остались бы в США?
— Ну какие США, нафига оно мне нужно было? Мама и Большой театр — меня что-то интересовало в жизни? Меня вообще кроме Большого театра никогда ничего не интересовало. Вернее, где-то с 10 лет вообще просто не было другой мечты. Меня после школы сразу пригласили в школу “Ковент-Гарден”. Я сказал “нет”, даже думать в эту сторону (не стал — Прим. ред.).
© РИА Новости / Игорь РуссакНиколай Цискаридзе на вручении призов пятого международного смотра "Гран-при Михайловского театра"
Николай Цискаридзе на вручении призов пятого международного смотра Гран-при Михайловского театра - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
Николай Цискаридзе на вручении призов пятого международного смотра "Гран-при Михайловского театра"
— Как выпускник МГАХа работает Вагановке? Это же как “Спартак” и ЦСКА в футболе.
— Нет, конечно, это “Спартак” и ЦСКА — ненависть колоссальная, Питер ненавидит Москву, Москва просто не замечает, что есть такой город на земном шаре, просто она не знает.
— И вот выпускник МГАХа, москвич, приезжает в Петербург.
— Ну, для прессы, для околобалетной публики и для бездарностей это, конечно, было противостояние. Для всех серьезных артистов балета, которые к этому имеют отношение — меня приняли все очень уважительно.
С Филиным не общались? Прояснить что-то, все точки расставить.
— Понимаете, у меня не было с ним точек. Сережа — мой кумир. Я когда его увидел, мне 13 лет было, а он был выпускник. Первая большая, серьезная статья о нем в журнале “Балет” написана мной. Я ходил на все его премьеры, когда учился в школе; когда стал артистом, ходил всегда на его спектакли. Я прекрасно понимал его уровень возможностей — к сожалению, он был слишком невелик, но он очень красиво попадал в некоторые роли.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Филин перед концертом в Государственном Кремлевском дворце
Сергей Филин перед концертом в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Филин перед концертом в Государственном Кремлевском дворце
Мы сидели в одной раздевалке всегда вместе, очень много шутили. Мы слишком были близки. Когда началась эта камарилья с Анжелиной, он мне посмел в лицо сказать: “Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она определенные вещи совершила, чтобы у нее все сложилось”. При нашей степени близости, которую мы друг другу позволяли, когда вы сидите рядом с человеком бок-о-бок, знаете друг про друга все и даже больше, я ему сказал: “С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно”. Встал и ушел.
Я с ним после этого не разговаривал никогда. Я просто отворачивался и уходил, потому что мне можно вообще в лицо сказать, и сделать мне можно что угодно, но моего ребенка обидеть?
Я никогда не забуду слезы Анжелины, количество издевательств над Анжелиной, то, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается.
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoНиколай Цискаридзе и Анжелина Воронцова во время репетиции в Большом театре
Николай Цискаридзе и Анжелина Воронцова во время репетиции в Большом театре - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Николай Цискаридзе и Анжелина Воронцова во время репетиции в Большом театре
— Вообще это частая практика, когда требуют или предлагают за роли…
— Постоянная.
— То есть, движение #MeToo может взорвать?
— Если, не дай бог, откроет сегодняшний Большой театр рот… Просто в России #MeToo не принято. Понимаете, девочка одна сказала все честно — ее чуть не убили. Зачем? Они боятся жутко. Ни один человек не выходит на сцену без этого всего.
— И мальчики тоже?
— И мальчики тоже. К сожалению.
— Когда проснулись и увидели взломанный телефон, а затем эти истории со скриншотами, переписки, фотошопом, как отреагировали?
— Я лишний раз посмеялся, лишний раз подумал: “Надо же, как я вам мешаю”. Я же знаю, кто это делает.
© РИА Новости / Владимир ВяткинСолист балета Николай Цискаридзе
Солист балета Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Солист балета Николай Цискаридзе
— Если вы знаете, почему не пойдете в полицию?
— А зачем?
— Чтобы не делали.
— Количество лжи, вброшенной в мой адрес с момента появления интернета в России, зашкаливает. У бывшего генерального директора целый штат работал на то, чтобы обо мне писали гадости в газетах и в интернете. У нынешних руководителей работает штат людей, пранкеров и так далее. Я знаю, кто это оплачивает. Мало того, это еще и соответствующие органы знают.
Понимаете, если бы хоть что-то из того, что они вбросили, было бы правдой, я бы сейчас сидел и с вами разговаривал в этих стенах?
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНиколай Цискаридзе во время гала-концерта звезд российского балета в Михайловском театре
Николай Цискаридзе во время гала-концерта звезд российского балета в Михайловском театре - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Николай Цискаридзе во время гала-концерта звезд российского балета в Михайловском театре
— Маловероятно.
— Маловероятно. Потому — фейк есть фейк. Зачем на это обращать внимание?
Понимаете, что очень интересно: любое мое присутствие на спектакле, любое мое слово, сказанное о ком угодно, придает вес. Я свое положение заслужил на сцене, делом, а они хотят на моем горбу прославиться. Почему я очень давно сказал, что в карьере некоторых артистов навсегда, сколько бы им ни дали ролей, будет только одно: они когда-то выпускались у Николая Цискаридзе. И используя мое имя, они к себе постоянно привлекают внимание. Вот во всем этом скандале с Сережей Филиным моя фамилия больше всего привлекала внимания, просто она не принесла ему пользы, потому что никто не запомнил его фамилию, но мне рекламу сделали как никому.
Актер Юрий Стоянов на премьере сериала Вампиры средней полосы в киноцентре Октябрь в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 08:00Культура
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КультураБалетТеатрНина МозерЗнаменитостиКовент-ГарденБольшой театрАкадемия русского балета имени А. Я. ВагановойМоскваСШАНиколай Цискаридзе
 
 
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