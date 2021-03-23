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Врачи выявили связь между группой крови и риском сердечного приступа
Врачи выявили связь между группой крови и риском сердечного приступа
Ученые узнали, как группа крови влияет на риск развития сердечного приступа. Соответствующая статья опубликована в научном журнале American Heart Association. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:02
2021-03-23T15:43
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученые узнали, как группа крови влияет на риск развития сердечного приступа. Соответствующая статья опубликована в научном журнале American Heart Association.В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек.Как выяснилось, у людей со второй и третьей группой крови риск развития сердечного приступа на восемь процентов выше, чем у людей с первой группой.Кроме того, ученые обнаружили, что вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии легочной артерии у носителей второй и третьей группы крови на 51 и 47 процентов выше, чем у других.Тем не менее люди с первой группой крови больше склонны к повышенному артериальному давлению.Ранее гематолог Юлия Ненашева рассказала о связи между группой крови человека и его предрасположенностью к онкологическим заболеваниям. По ее мнению, у пациентов со второй группой рак желудка встречается на 20 процентов чаще, чем в общей популяции. А у пациентов со второй и четвертой чаще встречается рак поджелудочной железы.
https://ria.ru/20201229/serdtse-1591319800.html
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общество

Врачи выявили связь между группой крови и риском сердечного приступа

09:02 23.03.2021 (обновлено: 15:43 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынМедицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученые узнали, как группа крови влияет на риск развития сердечного приступа. Соответствующая статья опубликована в научном журнале American Heart Association.
В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек.
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 04:38
Назван неочевидный симптом болезней сердца
Как выяснилось, у людей со второй и третьей группой крови риск развития сердечного приступа на восемь процентов выше, чем у людей с первой группой.
Кроме того, ученые обнаружили, что вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии легочной артерии у носителей второй и третьей группы крови на 51 и 47 процентов выше, чем у других.
Тем не менее люди с первой группой крови больше склонны к повышенному артериальному давлению.
Ранее гематолог Юлия Ненашева рассказала о связи между группой крови человека и его предрасположенностью к онкологическим заболеваниям. По ее мнению, у пациентов со второй группой рак желудка встречается на 20 процентов чаще, чем в общей популяции. А у пациентов со второй и четвертой чаще встречается рак поджелудочной железы.
Данные кардиограммы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября 2020, 06:43
Врач рассказал, как уменьшить риск развития болезней сердца
 
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