https://ria.ru/20210323/svyaz-1602424073.html

Врачи выявили связь между группой крови и риском сердечного приступа

Врачи выявили связь между группой крови и риском сердечного приступа

Ученые узнали, как группа крови влияет на риск развития сердечного приступа. Соответствующая статья опубликована в научном журнале American Heart Association. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T09:02

2021-03-23T09:02

2021-03-23T15:43

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученые узнали, как группа крови влияет на риск развития сердечного приступа. Соответствующая статья опубликована в научном журнале American Heart Association.В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек.Как выяснилось, у людей со второй и третьей группой крови риск развития сердечного приступа на восемь процентов выше, чем у людей с первой группой.Кроме того, ученые обнаружили, что вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии легочной артерии у носителей второй и третьей группы крови на 51 и 47 процентов выше, чем у других.Тем не менее люди с первой группой крови больше склонны к повышенному артериальному давлению.Ранее гематолог Юлия Ненашева рассказала о связи между группой крови человека и его предрасположенностью к онкологическим заболеваниям. По ее мнению, у пациентов со второй группой рак желудка встречается на 20 процентов чаще, чем в общей популяции. А у пациентов со второй и четвертой чаще встречается рак поджелудочной железы.

https://ria.ru/20201229/serdtse-1591319800.html

https://ria.ru/20200929/serdtse-1577921079.html

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2021

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общество