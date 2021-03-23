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Байден объявил траур в память о погибших при стрельбе в Колорадо
Байден объявил траур в память о погибших при стрельбе в Колорадо
Президент США Джо Байден объявил траур по погибшим при стрельбе в Колорадо до 27 марта, сообщил Белый дом. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:46
2021-03-23T20:00
стрельба в супермаркете в колорадо
колорадо
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил траур по погибшим при стрельбе в Колорадо до 27 марта, сообщил Белый дом.Государственные флаги США, приспущенные уже со вторника, останутся в таком положении до захода солнца 27 марта, говорится в прокламации Байдена.Выходец из Сирии, гражданин США Ахмад аль-Исса устроил стрельбу в магазине в городе Боулдер в Колорадо, погибли 10 человек, в том числе один полицейский. Стрелявший был задержан с ранениями, сегодня он, как ожидается, будет переведен из больницы в тюрьму, после чего ему могут быть предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20210323/kolorado-1602438903.html
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стрельба в супермаркете в колорадо, колорадо, сша, в мире

Байден объявил траур в память о погибших при стрельбе в Колорадо

19:46 23.03.2021 (обновлено: 20:00 23.03.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден в Белом доме
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил траур по погибшим при стрельбе в Колорадо до 27 марта, сообщил Белый дом.
Государственные флаги США, приспущенные уже со вторника, останутся в таком положении до захода солнца 27 марта, говорится в прокламации Байдена.
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 12:10
"Мы соболезнуем семьям погибших": стрельба в Колорадо
Выходец из Сирии, гражданин США Ахмад аль-Исса устроил стрельбу в магазине в городе Боулдер в Колорадо, погибли 10 человек, в том числе один полицейский. Стрелявший был задержан с ранениями, сегодня он, как ожидается, будет переведен из больницы в тюрьму, после чего ему могут быть предъявлены обвинения.
 
Стрельба в супермаркете в КолорадоКолорадоСШАВ мире
 
 
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