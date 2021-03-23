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Байден объявил траур в память о погибших при стрельбе в Колорадо
Байден объявил траур в память о погибших при стрельбе в Колорадо
Президент США Джо Байден объявил траур по погибшим при стрельбе в Колорадо до 27 марта, сообщил Белый дом. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:46
2021-03-23T19:46
2021-03-23T20:00
стрельба в супермаркете в колорадо
колорадо
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил траур по погибшим при стрельбе в Колорадо до 27 марта, сообщил Белый дом.Государственные флаги США, приспущенные уже со вторника, останутся в таком положении до захода солнца 27 марта, говорится в прокламации Байдена.Выходец из Сирии, гражданин США Ахмад аль-Исса устроил стрельбу в магазине в городе Боулдер в Колорадо, погибли 10 человек, в том числе один полицейский. Стрелявший был задержан с ранениями, сегодня он, как ожидается, будет переведен из больницы в тюрьму, после чего ему могут быть предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20210323/kolorado-1602438903.html
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стрельба в супермаркете в колорадо, колорадо, сша, в мире