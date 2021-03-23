https://ria.ru/20210323/strakh-1602417396.html

Эксперт объяснил, почему россияне боятся 5G

Эксперт объяснил, почему россияне боятся 5G

Россияне опасаются сетей пятого поколения (5G) из-за отсутствия разъяснений принципов работы этой технологии, такое мнение высказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T07:05

2021-03-23T07:05

2021-03-23T09:58

сколковский институт науки и технологий

воз

китай

екатеринбург

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россияне опасаются сетей пятого поколения (5G) из-за отсутствия разъяснений принципов работы этой технологии, такое мнение высказал РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что жители Екатеринбурга протестуют против установки вышки 5G. Эксперт полагает, что россияне опасаются новой технологии из-за отсутствия достаточной информации о ней.По мнению эксперта, чтобы снизить опасения россиян относительно сетей пятого поколения, необходимо вести планомерную разъяснительную работу, а также демонстрировать российские достижения в области прикладных кейсов 5G. Например, в Китае такая работа осуществляется на всех уровнях вплоть до городских советов, которые рапортуют перед гражданами о строительстве сетей 5G на своей территории и наглядно показывают кейсы использования 5G для решения экономических и социальных вопросов. "Думаю, имеет смысл перенять опыт", - сказал эксперт.Сиволобов также напомнил, что согласно данным российских специалистов и международного сообщества в лице ВОЗ, никакого вреда для здоровья от 5G нет. "Например, об этом свидетельствуют данные российских ученых из Научно-исследовательского института медицины труда (НИИ МТ) им. Измерова, которые в январе подвели итоги исследования опасности 5G для здоровья", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20210315/5g-1601189213.html

китай

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сколковский институт науки и технологий, воз, китай, екатеринбург, общество