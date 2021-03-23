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Эксперт объяснил, почему россияне боятся 5G
Эксперт объяснил, почему россияне боятся 5G
Россияне опасаются сетей пятого поколения (5G) из-за отсутствия разъяснений принципов работы этой технологии, такое мнение высказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:05
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сколковский институт науки и технологий
воз
китай
екатеринбург
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россияне опасаются сетей пятого поколения (5G) из-за отсутствия разъяснений принципов работы этой технологии, такое мнение высказал РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что жители Екатеринбурга протестуют против установки вышки 5G. Эксперт полагает, что россияне опасаются новой технологии из-за отсутствия достаточной информации о ней.По мнению эксперта, чтобы снизить опасения россиян относительно сетей пятого поколения, необходимо вести планомерную разъяснительную работу, а также демонстрировать российские достижения в области прикладных кейсов 5G. Например, в Китае такая работа осуществляется на всех уровнях вплоть до городских советов, которые рапортуют перед гражданами о строительстве сетей 5G на своей территории и наглядно показывают кейсы использования 5G для решения экономических и социальных вопросов. "Думаю, имеет смысл перенять опыт", - сказал эксперт.Сиволобов также напомнил, что согласно данным российских специалистов и международного сообщества в лице ВОЗ, никакого вреда для здоровья от 5G нет. "Например, об этом свидетельствуют данные российских ученых из Научно-исследовательского института медицины труда (НИИ МТ) им. Измерова, которые в январе подвели итоги исследования опасности 5G для здоровья", - резюмировал эксперт.
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сколковский институт науки и технологий, воз, китай, екатеринбург, общество

Эксперт объяснил, почему россияне боятся 5G

07:05 23.03.2021 (обновлено: 09:58 23.03.2021)
 
© Фото : АГН «Москва» /Александр АвиловТестирование решений "умного транспорта" - "Умный обгон", "Умный перекресток", "Безопасный пешеход" - в рамках Smart City в пилотной зоне 5G на территории ВДНХ
Тестирование решений умного транспорта - Умный обгон, Умный перекресток, Безопасный пешеход - в рамках Smart City в пилотной зоне 5G на территории ВДНХ - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : АГН «Москва» /Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россияне опасаются сетей пятого поколения (5G) из-за отсутствия разъяснений принципов работы этой технологии, такое мнение высказал РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что жители Екатеринбурга протестуют против установки вышки 5G. Эксперт полагает, что россияне опасаются новой технологии из-за отсутствия достаточной информации о ней.

"Россияне опасаются того, чего не знают и чего им никто не хочет объяснить. Сейчас в Youtube есть множество роликов, включая довольно свежие, которые на основе жонглирования фактами и уверенного пересказа полностью антинаучных теорий убеждают аудиторию во вреде 5G. А вот видео, в которых доступно объясняют важность и полезность 5G, практически нет. Вот так в итоге и случилось – многие запомнили, что про вред 5G что-то говорили, а про пользу – практически нет", - объясняет Сиволобов.

По мнению эксперта, чтобы снизить опасения россиян относительно сетей пятого поколения, необходимо вести планомерную разъяснительную работу, а также демонстрировать российские достижения в области прикладных кейсов 5G. Например, в Китае такая работа осуществляется на всех уровнях вплоть до городских советов, которые рапортуют перед гражданами о строительстве сетей 5G на своей территории и наглядно показывают кейсы использования 5G для решения экономических и социальных вопросов. "Думаю, имеет смысл перенять опыт", - сказал эксперт.
Сиволобов также напомнил, что согласно данным российских специалистов и международного сообщества в лице ВОЗ, никакого вреда для здоровья от 5G нет. "Например, об этом свидетельствуют данные российских ученых из Научно-исследовательского института медицины труда (НИИ МТ) им. Измерова, которые в январе подвели итоги исследования опасности 5G для здоровья", - резюмировал эксперт.
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Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
 
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