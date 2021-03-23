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В Еврокомиссии рассказали о процессе оценки "Спутника V"
В Еврокомиссии рассказали о процессе оценки "Спутника V"
Процесс оценки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе будет таким же, как для других вакцин, заявила глава генерального директората... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:23
2021-03-23T13:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости, Мария Князева. Процесс оценки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе будет таким же, как для других вакцин, заявила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина, выступая по видеосвязи в комитете Европарламента."Процесс будет как для всех вакцин и будет четкий и глубокой анализ всех данных. Я хотела бы заверить вас в этом", - сказала она.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В Еврокомиссии рассказали о процессе оценки "Спутника V"

12:23 23.03.2021 (обновлено: 13:20 23.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости, Мария Князева. Процесс оценки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе будет таким же, как для других вакцин, заявила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина, выступая по видеосвязи в комитете Европарламента.
"Процесс будет как для всех вакцин и будет четкий и глубокой анализ всех данных. Я хотела бы заверить вас в этом", - сказала она.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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