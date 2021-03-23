https://ria.ru/20210323/spina-1602480394.html

Врач рассказал, когда боль в спине требует срочного обращения в больницу

Врач рассказал, когда боль в спине требует срочного обращения в больницу

Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова Аркадий Веткин рассказал "АиФ", почему молодые... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:25

2021-03-23T14:25

2021-03-23T15:52

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова Аркадий Веткин рассказал "АиФ", почему молодые люди все чаще сталкиваются с болью в спине и в каких случаях необходимо обратиться к специалисту. Одной из самых частых причин, по мнению врача, является спондилоартрит, или болезнь Бехтерева, — воспаление межпозвонковых суставов с последующим их анкилозом (неподвижностью сустава). Верткин отметил, что чаще всего это заболевание встречается у мужчин.Профессор добавил, что неприятные ощущения в пояснице также сопровождают приступ почечной колики, для которой характерна внезапная длительная и схваткообразная боль. Причинами, по мнению врача, могут быть пиелонефрит, травмирование, туберкулез или опухоль почки.Помимо боли в спине, могут проявляться такие симптомы, как тошнота, повышенное артериальное давление, а также проблемы с мочеиспусканием.Верткин рекомендует не заниматься самолечением и задать себе несколько вопросов, а именно: как начиналась боль, что ее провоцирует, что облегчает, куда боль отдает, ощущаются ли слабость или онемение в конечностях, наблюдаются ли нарушения мочеиспускания и дефекации.Запомнив ответы, необходимо отправиться к врачу.Ранее специалисты Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США рассказали, что острая боль в спине, нижней части живота или с одной стороны нижней части спины могут сигнализировать об образовании камней в почках.

https://ria.ru/20210209/spina-1596604792.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/pozvonochnik-1590138156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сша, общество