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Врач рассказал, когда боль в спине требует срочного обращения в больницу
Врач рассказал, когда боль в спине требует срочного обращения в больницу
Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова Аркадий Веткин рассказал "АиФ", почему молодые... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:25
2021-03-23T15:52
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова Аркадий Веткин рассказал "АиФ", почему молодые люди все чаще сталкиваются с болью в спине и в каких случаях необходимо обратиться к специалисту. Одной из самых частых причин, по мнению врача, является спондилоартрит, или болезнь Бехтерева, — воспаление межпозвонковых суставов с последующим их анкилозом (неподвижностью сустава). Верткин отметил, что чаще всего это заболевание встречается у мужчин.Профессор добавил, что неприятные ощущения в пояснице также сопровождают приступ почечной колики, для которой характерна внезапная длительная и схваткообразная боль. Причинами, по мнению врача, могут быть пиелонефрит, травмирование, туберкулез или опухоль почки.Помимо боли в спине, могут проявляться такие симптомы, как тошнота, повышенное артериальное давление, а также проблемы с мочеиспусканием.Верткин рекомендует не заниматься самолечением и задать себе несколько вопросов, а именно: как начиналась боль, что ее провоцирует, что облегчает, куда боль отдает, ощущаются ли слабость или онемение в конечностях, наблюдаются ли нарушения мочеиспускания и дефекации.Запомнив ответы, необходимо отправиться к врачу.Ранее специалисты Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США рассказали, что острая боль в спине, нижней части живота или с одной стороны нижней части спины могут сигнализировать об образовании камней в почках.
https://ria.ru/20210209/spina-1596604792.html
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здоровье - общество, сша, общество

Врач рассказал, когда боль в спине требует срочного обращения в больницу

14:25 23.03.2021 (обновлено: 15:52 23.03.2021)
 
© Fotolia / mangostockПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Fotolia / mangostock
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова Аркадий Веткин рассказал "АиФ", почему молодые люди все чаще сталкиваются с болью в спине и в каких случаях необходимо обратиться к специалисту.
Одной из самых частых причин, по мнению врача, является спондилоартрит, или болезнь Бехтерева, — воспаление межпозвонковых суставов с последующим их анкилозом (неподвижностью сустава). Верткин отметил, что чаще всего это заболевание встречается у мужчин.

"Ночные боли в спине и чувство окостенения по утрам, когда нужно "расходиться", являются основными симптомами, требующими обращения к врачу", — подчеркнул Верткин.

Профессор добавил, что неприятные ощущения в пояснице также сопровождают приступ почечной колики, для которой характерна внезапная длительная и схваткообразная боль. Причинами, по мнению врача, могут быть пиелонефрит, травмирование, туберкулез или опухоль почки.
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Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Помимо боли в спине, могут проявляться такие симптомы, как тошнота, повышенное артериальное давление, а также проблемы с мочеиспусканием.
Верткин рекомендует не заниматься самолечением и задать себе несколько вопросов, а именно: как начиналась боль, что ее провоцирует, что облегчает, куда боль отдает, ощущаются ли слабость или онемение в конечностях, наблюдаются ли нарушения мочеиспускания и дефекации.
Запомнив ответы, необходимо отправиться к врачу.
Ранее специалисты Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США рассказали, что острая боль в спине, нижней части живота или с одной стороны нижней части спины могут сигнализировать об образовании камней в почках.
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