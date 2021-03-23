https://ria.ru/20210323/spch-1602468293.html

СПЧ поддержал идею запретить коктейльные трубочки и одноразовую посуду

СПЧ поддержал идею запретить коктейльные трубочки и одноразовую посуду

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) поддерживает предложение вице-премьера правительства Виктории Абрамченко ввести запрет на использование... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:34

2021-03-23T13:34

2021-03-23T13:39

россия

виктория абрамченко

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) поддерживает предложение вице-премьера правительства Виктории Абрамченко ввести запрет на использование неперерабатываемых видов пластика, сообщается на сайте Совета.Ранее Абрамченко заявила, что нужно не бояться вводить запреты на использование материалов, которые невозможно переработать. Она уточнила, что к таким материалам можно отнести неперерабатываемые виды пластика, в том числе цветного, и коктейльные пластиковые трубочки.Отмечается, что еще в 2019 году СПЧ предложил властям разработать перечень одноразовых товаров, тары и упаковки немедицинского назначения, которые необходимо поэтапно запрещать, а также сократить, вплоть до запрета, производство пластиковых пакетов в розничной торговле.

https://ria.ru/20201201/plastik-1587189883.html

россия

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2021

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россия, виктория абрамченко, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество