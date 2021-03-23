https://ria.ru/20210323/spasenie-1602527348.html
В Подмосковье спасли ребенка, проглотившего 20 магнитов
В Подмосковье спасли ребенка, проглотившего 20 магнитов
Врачи Балашихинской областной больницы Подмосковья спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:59
2021-03-23T17:59
2021-03-23T19:41
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врачи Балашихинской областной больницы Подмосковья спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов, сообщили в региональном Минздраве.Отмечается, что пациент поступил с болями в животе, ему сделали рентген и решили провести экстренную операцию.Как подчеркнул врач, операция прошла успешно, этому поспособствовало то, что родители ребенка обратились за помощью "в срочном порядке". Геращенко предупредил, что проглатывание нескольких магнитов за короткий срок может привести к летальному исходу из-за опасности зажима стенки кишечника.
https://ria.ru/20210224/operatsiya-1598819513.html
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