Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/spasenie-1602527348.html
В Подмосковье спасли ребенка, проглотившего 20 магнитов
В Подмосковье спасли ребенка, проглотившего 20 магнитов
Врачи Балашихинской областной больницы Подмосковья спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:59
2021-03-23T19:41
россия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154772/39/1547723965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0abb7009f55d7935abac775876cf54d2.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врачи Балашихинской областной больницы Подмосковья спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов, сообщили в региональном Минздраве.Отмечается, что пациент поступил с болями в животе, ему сделали рентген и решили провести экстренную операцию.Как подчеркнул врач, операция прошла успешно, этому поспособствовало то, что родители ребенка обратились за помощью "в срочном порядке". Геращенко предупредил, что проглатывание нескольких магнитов за короткий срок может привести к летальному исходу из-за опасности зажима стенки кишечника.
https://ria.ru/20210224/operatsiya-1598819513.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154772/39/1547723965_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_651d2278b3f48f22782b680c632c39ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковье спасли ребенка, проглотившего 20 магнитов

17:59 23.03.2021 (обновлено: 19:41 23.03.2021)
 
CC0 / skeeze / Операция
Операция - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
CC0 / skeeze /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врачи Балашихинской областной больницы Подмосковья спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов, сообщили в региональном Минздраве.
Отмечается, что пациент поступил с болями в животе, ему сделали рентген и решили провести экстренную операцию.
"Врачи удалили инородные тела — это оказались магниты, ушили перформативные отверстия желудка и тонкой кишки", — рассказал заведующий одного из филиалов Балашихинской областной больницы Михаил Геращенко.
Как подчеркнул врач, операция прошла успешно, этому поспособствовало то, что родители ребенка обратились за помощью "в срочном порядке".
Геращенко предупредил, что проглатывание нескольких магнитов за короткий срок может привести к летальному исходу из-за опасности зажима стенки кишечника.
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 17:41
В Воронеже девочка проглотила 12 магнитных шариков, снимаясь для TikTok
 
РоссияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния