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https://ria.ru/20210323/sosudy-1602392815.html
Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
Коронавирус может сильно ударить по кровеносной системе организма. Не существует волшебной таблетки, которая все исправит, но есть несколько правил, которые... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T04:20
2021-03-23T04:20
распространение коронавируса
георгий сапего
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Коронавирус может сильно ударить по кровеносной системе организма. Не существует волшебной таблетки, которая все исправит, но есть несколько правил, которые помогут сосудам мягко пройти восстановительный период, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.У пациентов с тяжелой формой COVID-19 на фоне вирусной пневмонии может развиваться глубокое воспаление сосудов и нарушаться свертываемость крови. Это требует лечения в стационаре. После выписки этим пациентам, хотя и не всем, могут назначить препараты, предупреждающие образование тромбов, отметил Сапего.По его словам, если такие лекарства прописали, нужно особенно тщательно беречь свои сосуды от повышенного артериального давления и возможных повреждений."То есть придется правильно принимать лекарства от давления и желательно не заниматься контактными видами спорта. Иначе может повредиться какой-нибудь кровеносный сосуд ", — сказал врач-терапевт.Он предупредил, что без назначения врача не стоит принимать аспирин, ибупрофен и похожие противовоспалительные препараты, которые можно приобрести без рецепта. Эти лекарства могут провоцировать кровотечения, пояснил Сапего.Он уточнил, что не нужно рассчитывать на какие-то особенные средства для восстановления сосудов.При этом следует разнообразно питаться, с пятью порциями овощей и фруктов в день, чтобы предупредить недостаток витаминов, полезных для сосудов. А также по мере возможности давать себе регулярную физическую нагрузку и отказаться от курения, посоветовал Сапего.
https://ria.ru/20210322/sovet-1602248991.html
https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600730707.html
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георгий сапего, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса

04:20 23.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Коронавирус может сильно ударить по кровеносной системе организма. Не существует волшебной таблетки, которая все исправит, но есть несколько правил, которые помогут сосудам мягко пройти восстановительный период, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.
У пациентов с тяжелой формой COVID-19 на фоне вирусной пневмонии может развиваться глубокое воспаление сосудов и нарушаться свертываемость крови. Это требует лечения в стационаре. После выписки этим пациентам, хотя и не всем, могут назначить препараты, предупреждающие образование тромбов, отметил Сапего.
По его словам, если такие лекарства прописали, нужно особенно тщательно беречь свои сосуды от повышенного артериального давления и возможных повреждений.
"То есть придется правильно принимать лекарства от давления и желательно не заниматься контактными видами спорта. Иначе может повредиться какой-нибудь кровеносный сосуд ", — сказал врач-терапевт.
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Он предупредил, что без назначения врача не стоит принимать аспирин, ибупрофен и похожие противовоспалительные препараты, которые можно приобрести без рецепта. Эти лекарства могут провоцировать кровотечения, пояснил Сапего.
Он уточнил, что не нужно рассчитывать на какие-то особенные средства для восстановления сосудов.
"Нет никаких специальных средств для восстановления сосудов. Не нужно пытаться укрепить их какими-то снадобьями", — добавил врач.
При этом следует разнообразно питаться, с пятью порциями овощей и фруктов в день, чтобы предупредить недостаток витаминов, полезных для сосудов. А также по мере возможности давать себе регулярную физическую нагрузку и отказаться от курения, посоветовал Сапего.
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Распространение коронавирусаГеоргий СапегоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
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