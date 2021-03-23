https://ria.ru/20210323/sobaka-1602490856.html

Прокуратура требует возбудить дело из-за подстреленной из арбалета собаки

Прокуратура требует возбудить дело из-за подстреленной из арбалета собаки

Зеленодольская городская прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животным после проверки сообщения из соцсетей о том, что в... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:13

2021-03-23T15:13

2021-03-23T15:13

зеленодольск

зеленодольский район

происшествия

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КАЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Зеленодольская городская прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животным после проверки сообщения из соцсетей о том, что в посёлке Васильево неизвестный выстрелил в собаку из арбалета, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.В соцсетях в воскресенье написали, что в посёлке Васильево Зеленодольского района второй день ходит собака со стрелой в голове. Автор утверждал, что неизвестный выстрелил в голову бездомной собаке из арбалета, стрела прошла насквозь, и просил о помощи животному, которое никого к себе не подпускало. В понедельник в чате под сообщением появилась информация, что собаку поймали работники приюта для животных и ветклиники, стрелу извлекли. После необходимых медицинских процедур пёс, как отмечалось, будет восстанавливаться в приюте.В связи с этим, по его словам, прокурор Зеленодольска вынес постановление о направлении материалов проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.

https://ria.ru/20210113/zhivotnye-1592824878.html

зеленодольск

зеленодольский район

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зеленодольск, зеленодольский район, происшествия