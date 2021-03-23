Прокуратура требует возбудить дело из-за подстреленной из арбалета собаки
КАЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Зеленодольская городская прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животным после проверки сообщения из соцсетей о том, что в посёлке Васильево неизвестный выстрелил в собаку из арбалета, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
В соцсетях в воскресенье написали, что в посёлке Васильево Зеленодольского района второй день ходит собака со стрелой в голове. Автор утверждал, что неизвестный выстрелил в голову бездомной собаке из арбалета, стрела прошла насквозь, и просил о помощи животному, которое никого к себе не подпускало. В понедельник в чате под сообщением появилась информация, что собаку поймали работники приюта для животных и ветклиники, стрелу извлекли. После необходимых медицинских процедур пёс, как отмечалось, будет восстанавливаться в приюте.
"Зеленодольская городская прокуратура провела проверку по сообщению в соцсетях об обнаружении собаки со стрелой от арбалета в голове в поселке Васильево. По итогам проверки выявлены нарушения уголовного законодательства – в действиях неустановленных лиц содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей "жестокое обращение с животным", - сказал Галиев журналистам.
В связи с этим, по его словам, прокурор Зеленодольска вынес постановление о направлении материалов проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.