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Суд отправил актера из сериала "След" под домашний арест
Суд отправил актера из сериала "След" под домашний арест
Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста актеру Андрею Лаврову по делу об угрозе применения насилия к инспектору ДПС военной... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T22:22
2021-03-23T22:22
россия
андрей лавров
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста актеру Андрею Лаврову по делу об угрозе применения насилия к инспектору ДПС военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В картотеке суда указано, что следствие выходило в суд с ходатайством об аресте мужчины, однако инстанция избрала более мягкую меру пресечения.По данным СК РФ, днем 19 марта на Котельнической набережной неизвестный подошел к инспектору ДПС ВАИ и начал угрожать ему предметом, похожим на нож. Несмотря на требования сотрудника прекратить, "мужчина продолжил размахивать ножом и преследовать инспектора, после чего скрылся".Позднее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что после угроз инспектору ВАИ в отделение полиции был доставлен актер Андрей Лавров. Артист известен по роли в криминальном сериале "След" и другим работам.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".
https://ria.ru/20200910/keschyan-1577052529.html
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россия, андрей лавров, москва, происшествия

Суд отправил актера из сериала "След" под домашний арест

22:22 23.03.2021
 
© АО Телерадиокомпания "Петербург"Кадр из сериала "След"
Кадр из сериала След - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© АО Телерадиокомпания "Петербург"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста актеру Андрею Лаврову по делу об угрозе применения насилия к инспектору ДПС военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Лаврову Андрею Михайловичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 27 суток, то есть до 19 мая 2021 года", - рассказал собеседник агентства.

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В картотеке суда указано, что следствие выходило в суд с ходатайством об аресте мужчины, однако инстанция избрала более мягкую меру пресечения.
По данным СК РФ, днем 19 марта на Котельнической набережной неизвестный подошел к инспектору ДПС ВАИ и начал угрожать ему предметом, похожим на нож. Несмотря на требования сотрудника прекратить, "мужчина продолжил размахивать ножом и преследовать инспектора, после чего скрылся".
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Позднее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что после угроз инспектору ВАИ в отделение полиции был доставлен актер Андрей Лавров. Артист известен по роли в криминальном сериале "След" и другим работам.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".
 
РоссияАндрей ЛавровМоскваПроисшествия
 
 
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