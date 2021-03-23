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Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
Можно ли есть сладкое на завтрак и как сделать первый прием пищи сбалансированным, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T02:10
2021-03-23T02:10
2021-03-23T02:10
россия
андрей бобровский
сахар
здоровье
санкт-петербургский государственный университет
еда
питание
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Можно ли есть сладкое на завтрак и как сделать первый прием пищи сбалансированным, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.Сахара являются важным источником энергии, которая с утра нужна, чтобы быстрее включиться в работу. Но при этом, пояснил специалист, нужно помнить, что сахара бывают разные.Впрочем, и тут вопрос в количестве. Пару конфет, по словам диетолога, съесть можно, главное – вовремя остановиться.При этом, добавил медик, нужно учитывать, что любые сахара, в том числе содержащиеся во фруктах — это простые углеводы, которые дадут лишь "короткую сытость". Организму для полноценной сытости помимо углеводов нужны в достаточном количестве также сложные углеводы, жиры и белки.Бобровский объяснил, как может выглядеть сбалансированный завтрак."Представьте тарелку. От всего объема пищи, которую собираетесь потребить, половину должны занимать овощи и фрукты, четверть — какие-то зерновые: это любой гарнир, каша, хлеб, еще одну четверть – мясные или белковые продукты", — посоветовал диетолог.
https://ria.ru/20210113/pravila-1592882592.html
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россия, андрей бобровский, сахар, здоровье, санкт-петербургский государственный университет, еда, питание, общество
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Можно ли есть сладкое на завтрак и как сделать первый прием пищи сбалансированным, рассказал в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Андрей Бобровский.
Сахара являются важным источником энергии, которая с утра нужна, чтобы быстрее включиться в работу. Но при этом, пояснил специалист, нужно помнить, что сахара бывают разные.
"С точки зрения биохимии разницы нет, но сахар из фруктов, ягод, овощей сильно отличается по воздействию на организм человека от того сахара, который добавлен производителем. Если в конце приема пищи или в процессе приема пищи вы будете есть сахар естественный, а это в первую очередь фрукты, ягоды, то это можно, нужно и это безвредно для организма при условии адекватных доз, но если это сахар добавленный, это вредно", — предупредил Бобровский.
Впрочем, и тут вопрос в количестве. Пару конфет, по словам диетолога, съесть можно, главное – вовремя остановиться.
При этом, добавил медик, нужно учитывать, что любые сахара, в том числе содержащиеся во фруктах — это простые углеводы, которые дадут лишь "короткую сытость". Организму для полноценной сытости помимо углеводов нужны в достаточном количестве также сложные углеводы, жиры и белки.
Бобровский
объяснил, как может выглядеть сбалансированный завтрак.
"Представьте тарелку. От всего объема пищи, которую собираетесь потребить, половину должны занимать овощи и фрукты, четверть — какие-то зерновые: это любой гарнир, каша, хлеб, еще одну четверть – мясные или белковые продукты", — посоветовал диетолог.