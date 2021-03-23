https://ria.ru/20210323/sladost-1602392219.html

Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога

Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога

Можно ли есть сладкое на завтрак и как сделать первый прием пищи сбалансированным, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог,... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T02:10

2021-03-23T02:10

2021-03-23T02:10

россия

андрей бобровский

сахар

здоровье

санкт-петербургский государственный университет

еда

питание

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Можно ли есть сладкое на завтрак и как сделать первый прием пищи сбалансированным, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.Сахара являются важным источником энергии, которая с утра нужна, чтобы быстрее включиться в работу. Но при этом, пояснил специалист, нужно помнить, что сахара бывают разные.Впрочем, и тут вопрос в количестве. Пару конфет, по словам диетолога, съесть можно, главное – вовремя остановиться.При этом, добавил медик, нужно учитывать, что любые сахара, в том числе содержащиеся во фруктах — это простые углеводы, которые дадут лишь "короткую сытость". Организму для полноценной сытости помимо углеводов нужны в достаточном количестве также сложные углеводы, жиры и белки.Бобровский объяснил, как может выглядеть сбалансированный завтрак."Представьте тарелку. От всего объема пищи, которую собираетесь потребить, половину должны занимать овощи и фрукты, четверть — какие-то зерновые: это любой гарнир, каша, хлеб, еще одну четверть – мясные или белковые продукты", — посоветовал диетолог.

https://ria.ru/20210113/pravila-1592882592.html

https://ria.ru/20210123/pokhudenie-1594252007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей бобровский, сахар, здоровье, санкт-петербургский государственный университет, еда, питание, общество