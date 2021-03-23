Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/sladost-1602392219.html
Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
Можно ли есть сладкое на завтрак и как сделать первый прием пищи сбалансированным, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T02:10
2021-03-23T02:10
россия
андрей бобровский
сахар
здоровье
санкт-петербургский государственный университет
еда
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/96548/22/965482266_0:82:1025:658_1920x0_80_0_0_234e332fb4a8e1e1500d4e1a3ff0dae9.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Можно ли есть сладкое на завтрак и как сделать первый прием пищи сбалансированным, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.Сахара являются важным источником энергии, которая с утра нужна, чтобы быстрее включиться в работу. Но при этом, пояснил специалист, нужно помнить, что сахара бывают разные.Впрочем, и тут вопрос в количестве. Пару конфет, по словам диетолога, съесть можно, главное – вовремя остановиться.При этом, добавил медик, нужно учитывать, что любые сахара, в том числе содержащиеся во фруктах — это простые углеводы, которые дадут лишь "короткую сытость". Организму для полноценной сытости помимо углеводов нужны в достаточном количестве также сложные углеводы, жиры и белки.Бобровский объяснил, как может выглядеть сбалансированный завтрак."Представьте тарелку. От всего объема пищи, которую собираетесь потребить, половину должны занимать овощи и фрукты, четверть — какие-то зерновые: это любой гарнир, каша, хлеб, еще одну четверть – мясные или белковые продукты", — посоветовал диетолог.
https://ria.ru/20210113/pravila-1592882592.html
https://ria.ru/20210123/pokhudenie-1594252007.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/96548/22/965482266_0:0:897:673_1920x0_80_0_0_150f612e3bc70975ccc19afbf4ab98b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей бобровский, сахар, здоровье, санкт-петербургский государственный университет, еда, питание, общество

Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога

02:10 23.03.2021
 
© Flickr / Matthew Kenwrick Тарелка с фруктами
Тарелка с фруктами - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Flickr / Matthew Kenwrick
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Можно ли есть сладкое на завтрак и как сделать первый прием пищи сбалансированным, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.
Сахара являются важным источником энергии, которая с утра нужна, чтобы быстрее включиться в работу. Но при этом, пояснил специалист, нужно помнить, что сахара бывают разные.

"С точки зрения биохимии разницы нет, но сахар из фруктов, ягод, овощей сильно отличается по воздействию на организм человека от того сахара, который добавлен производителем. Если в конце приема пищи или в процессе приема пищи вы будете есть сахар естественный, а это в первую очередь фрукты, ягоды, то это можно, нужно и это безвредно для организма при условии адекватных доз, но если это сахар добавленный, это вредно", — предупредил Бобровский.

Впрочем, и тут вопрос в количестве. Пару конфет, по словам диетолога, съесть можно, главное – вовремя остановиться.
Сантиметр на тарелке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 15:43
Диетолог назвала простые правила для похудения
При этом, добавил медик, нужно учитывать, что любые сахара, в том числе содержащиеся во фруктах — это простые углеводы, которые дадут лишь "короткую сытость". Организму для полноценной сытости помимо углеводов нужны в достаточном количестве также сложные углеводы, жиры и белки.
Бобровский объяснил, как может выглядеть сбалансированный завтрак.
"Представьте тарелку. От всего объема пищи, которую собираетесь потребить, половину должны занимать овощи и фрукты, четверть — какие-то зерновые: это любой гарнир, каша, хлеб, еще одну четверть – мясные или белковые продукты", — посоветовал диетолог.
Девушка измеряет талию - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 09:20
Назван способ похудения к лету без насилия над собой
 
РоссияАндрей БобровскийСахарЗдоровьеСанкт-Петербургский государственный университетЕдаПитаниеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния