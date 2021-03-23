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Война в Сирии
https://ria.ru/20210323/siriya-1602563608.html
САНА: США вывезли из Сирии 300 цистерн с нефтью за сутки
САНА: США вывезли из Сирии 300 цистерн с нефтью за сутки
Американские военные вывезли из Сирии за последние сутки 300 цистерн с нефтью, автоколонна проследовала с месторождений нефти и газа в провинции Дейр-эз-Зор в... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T23:29
2021-03-23T23:36
война в сирии
башар асад
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сирия
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БЕЙРУТ, 23 мар - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии за последние сутки 300 цистерн с нефтью, автоколонна проследовала с месторождений нефти и газа в провинции Дейр-эз-Зор в направлении иракской границы, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленные источники на месте.По данным агентства, американские военные за последние месяцы вывезли в Ирак десятки подобных автоколонн с цистернами с нефтью из провинции Эль-Хасеке.США во главе с международной коалицией под предлогом борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* начали военную операцию в Сирии. Позже при поддержке местных арабо-курдских вооруженных формирований американские военные взяли под контроль большую часть территорий в провинциях Эль-Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения арабской республики. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости в ноябре 2019 года назвал действия США на территории страны "государственным бандитизмом", который направлен на беспрепятственное разграбление природных ресурсов САР. * Террористическая организация, запрещенная в России.
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башар асад, ирак, сирия, сша, в мире

САНА: США вывезли из Сирии 300 цистерн с нефтью за сутки

23:29 23.03.2021 (обновлено: 23:36 23.03.2021)
 
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : SANA
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БЕЙРУТ, 23 мар - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии за последние сутки 300 цистерн с нефтью, автоколонна проследовала с месторождений нефти и газа в провинции Дейр-эз-Зор в направлении иракской границы, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленные источники на месте.

"Оккупационные силы США вывезли сегодня утром в составе колонны 300 цистерн краденой нефти из сирийских месторождений на территорию Ирака", - пишет агентство. Согласно информации источников, колонна пересекла границу через неофициальный пограничный переход Махмудия, расположенный к востоку от главного КПП Аль-Валид.

По данным агентства, американские военные за последние месяцы вывезли в Ирак десятки подобных автоколонн с цистернами с нефтью из провинции Эль-Хасеке.
США во главе с международной коалицией под предлогом борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* начали военную операцию в Сирии. Позже при поддержке местных арабо-курдских вооруженных формирований американские военные взяли под контроль большую часть территорий в провинциях Эль-Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения арабской республики. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости в ноябре 2019 года назвал действия США на территории страны "государственным бандитизмом", который направлен на беспрепятственное разграбление природных ресурсов САР.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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