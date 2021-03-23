https://ria.ru/20210323/siriya-1602530474.html
СМИ сообщили об обстреле американской военной базы в Сирии
СМИ сообщили об обстреле американской военной базы в Сирии
Американские военнослужащие получили ранения в результате ракетного обстрела военной базы США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-23T18:14
2021-03-23T18:14
2021-03-24T03:55
война в сирии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американские военнослужащие получили ранения в результате ракетного обстрела военной базы США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил телеканал Al Mayadeen.Уточняется, что происхождение ракет пока не установлено. Военная база находится в районе газового месторождения Конико.Позднее представитель американской коалиции подтвердил факт обстрела, подчеркнув, что к жертвам он не привел."Сегодня утром одна ракета приземлилась в сотнях метров от сил США на базе в Конико. Раненых и повреждений не было", — заявил он.Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа.Дамаск считает присутствие американских военных на своей территории оккупацией, а их действия называет государственным пиратством и неприкрытой кражей нефти.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже десять лет. В конце 2017 года было объявлено о победе над "Исламским государством"*, но в отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют антиправительственные протурецкие группировки.В начале марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф выпустили совместное заявление, в котором указали, что силы международной коалиции во главе с США, обосновывая свое присутствие борьбой с терроризмом, на самом деле "подпитывают боевиков оружием, боеприпасами, денежными средствами". Их реальной целью названо "безнаказанное разграбление национальных богатств суверенного государства — члена ООН".*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210322/gosdep-1602391601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сирия, сша
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Американские военнослужащие получили ранения в результате ракетного обстрела военной базы США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
, сообщил телеканал Al Mayadeen
.
Уточняется, что происхождение ракет пока не установлено. Военная база находится в районе газового месторождения Конико.
Позднее представитель американской коалиции подтвердил факт обстрела, подчеркнув, что к жертвам он не привел.
"Сегодня утром одна ракета приземлилась в сотнях метров от сил США на базе в Конико. Раненых и повреждений не было", — заявил он.
Вооруженные силы США
совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил
" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии
в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке
и Ракка
, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа.
Дамаск
считает присутствие американских военных на своей территории оккупацией, а их действия называет государственным пиратством и неприкрытой кражей нефти.
Вооруженный конфликт в Сирии
продолжается уже десять лет. В конце 2017 года было объявлено о победе над "Исламским государством
"*, но в отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют антиправительственные протурецкие группировки.
В начале марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф выпустили совместное заявление, в котором указали, что силы международной коалиции во главе с США, обосновывая свое присутствие борьбой с терроризмом, на самом деле "подпитывают боевиков оружием, боеприпасами, денежными средствами". Их реальной целью названо "безнаказанное разграбление национальных богатств суверенного государства — члена ООН".
*Террористическая организация, запрещенная в России.