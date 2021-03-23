Синоптик рассказал, какими будут весна и лето
14:51 23.03.2021 (обновлено: 14:52 23.03.2021)
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Средние температуры на территории России с апреля по сентябрь будут около нормы и выше ее, холодных весны и лета не ожидается, сообщил журналистам во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Если характеризовать весь вегетационный сезон, этот сезон начинается с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодного лета и холодной весны", - сказал Вильфанд.
По его словам, в апреле ожидается теплая погода на всей территории Северо-Западного, Центрального, Уральского и Сибирского федерального округа, а также на севере Дальневосточного.
"В этом году поскольку апрель прогнозируется в Центральном федеральном округе выше нормы, то можно ожидать, что именно в этот период наступит такое тепло, когда человек чувствует себя раскованно без всяких плащей", - сказал Вильфанд. По его словам, в этом месяце ожидается температура выше 15 градусов тепла.
Ученый отметил, что в мае температура выше нормы прогнозируется в северной половине европейской части России, Уральского федерального округа, Западной Сибири и Красноярского края.
"В Северо-Западном федеральном округе – Архангельская область, Коми – прогнозируется дефицит осадков. И дефицит осадков прогнозируется в Поволжье. Кроме того, очень большой регион, юг Красноярского края, Хакасия, Прибайкалье, частично Бурятия, там тоже дефицит осадков прогнозируется. Также дефицит осадков прогнозируется на юге Хабаровского края и в северной половине Приморья. Избыток осадков в Якутии", - сказал Вильфанд.
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Метеоролог добавил, что в июне жаркая погода прогнозируется в Красноярском крае и Якутии.
"На севере Красноярского края помимо жаркой погоды прогнозируется и дефицит осадков. Также дефицит осадков прогнозируется на европейской части страны", - сказал Вильфанд.
По прогнозам Гидрометцентра, в июле температура выше нормы ожидается на северо-востоке европейской части страны, Урала, Западной Сибири, на остальной территории температура будет около нормы. Дефицит осадков в этом месяце прогнозируется на юге европейской части России, в Иркутской области, а также на юго-западе Якутии.
По словам Вильфанда, сентябрь будет теплым в большей части страны.
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