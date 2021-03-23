https://ria.ru/20210323/sinoptiki-1602486413.html

Синоптик рассказал, какими будут весна и лето

Синоптик рассказал, какими будут весна и лето

Средние температуры на территории России с апреля по сентябрь будут около нормы и выше ее, холодных весны и лета не ожидается, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:51

2021-03-23T14:51

2021-03-23T14:52

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

архангельская область

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Средние температуры на территории России с апреля по сентябрь будут около нормы и выше ее, холодных весны и лета не ожидается, сообщил журналистам во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, в апреле ожидается теплая погода на всей территории Северо-Западного, Центрального, Уральского и Сибирского федерального округа, а также на севере Дальневосточного.Ученый отметил, что в мае температура выше нормы прогнозируется в северной половине европейской части России, Уральского федерального округа, Западной Сибири и Красноярского края."В Северо-Западном федеральном округе – Архангельская область, Коми – прогнозируется дефицит осадков. И дефицит осадков прогнозируется в Поволжье. Кроме того, очень большой регион, юг Красноярского края, Хакасия, Прибайкалье, частично Бурятия, там тоже дефицит осадков прогнозируется. Также дефицит осадков прогнозируется на юге Хабаровского края и в северной половине Приморья. Избыток осадков в Якутии", - сказал Вильфанд.Метеоролог добавил, что в июне жаркая погода прогнозируется в Красноярском крае и Якутии."На севере Красноярского края помимо жаркой погоды прогнозируется и дефицит осадков. Также дефицит осадков прогнозируется на европейской части страны", - сказал Вильфанд.По прогнозам Гидрометцентра, в июле температура выше нормы ожидается на северо-востоке европейской части страны, Урала, Западной Сибири, на остальной территории температура будет около нормы. Дефицит осадков в этом месяце прогнозируется на юге европейской части России, в Иркутской области, а также на юго-западе Якутии.В августе жаркая погода ожидается на западе европейской части России, на Таймыре, Ямале и в Забайкалье, дефицит осадков – только в Якутии и на юге европейской части страны.По словам Вильфанда, сентябрь будет теплым в большей части страны.

https://ria.ru/20210322/pogoda-1602246697.html

https://ria.ru/20210318/vesna-1601837705.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, архангельская область, общество