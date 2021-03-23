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Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за рубеж
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за рубеж
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намерение британских властей штрафовать жителей страны, выезжающих за рубеж без уважительной причины, на РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:10
2021-03-23T21:10
2021-03-23T21:10
коронавирус covid-19
мария захарова
великобритания
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намерение британских властей штрафовать жителей страны, выезжающих за рубеж без уважительной причины, на 5 тысяч фунтов стерлингов историей о том, как "дисфункцию системы" будут оплачивать подданные королевства.В опубликованным на сайте правительственных документов законопроекте, который планируют принять в Британии на текущей неделе в рамках "дорожной карты" по COVID-19, содержатся правила, согласно которым все жители Великобритании, включая иностранных граждан, выезжающие за рубеж без уважительной причины, будут оштрафованы на 5 тысяч фунтов стерлингов. Второй этап "дорожной карты" начинается с 29 марта.
https://ria.ru/20210322/velikobritaniya-1602406928.html
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коронавирус covid-19, мария захарова, великобритания, в мире