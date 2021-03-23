https://ria.ru/20210323/shou-1602434781.html

Посол России призвала Болгарию прекратить "шоу со шпионажем"

Посол России призвала Болгарию прекратить "шоу со шпионажем"

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью газете "24 часа" заявила, что Москва не вела никакой незаконной деятельности против Софии и призвала... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T10:37

2021-03-23T10:37

2021-03-23T11:41

элеонора митрофанова

софия (город)

болгария

политика

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью газете "24 часа" заявила, что Москва не вела никакой незаконной деятельности против Софии и призвала прекратить "шоу со шпионажем". В понедельник болгарские власти объявили персонами нон грата двух российских дипломатов из-за "шпионского скандала". В России этот шаг назвали безосновательным.Она также отметила обострение такого рода риторики. По ее словам, с конца 2019 года София регулярно и "с помпезностью" находит вымышленные поводы выслать дипломатов.Посол считает, что российско-болгарские отношения "кому-то встали как кость в горле", притом что Москва всегда стремилась выстроить контакты.Митрофанова подчеркнула, что ранее предоставленные "доказательства" шпионской деятельности шести болгарских граждан в пользу Москвы не имеют прямой и логической связи с работой российской дипмиссии.Вместе с тем она выразила надежду, что отношения стран смогут преодолеть "этот трудный период".В 2020 году Болгария уже неоднократно высылала российских дипломатов по подозрению в "шпионаже". Так, например, в январе София объявила двух сотрудников дипведомства персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом. Кроме того, двух российских дипломатов выслали из страны в сентябре, еще одного сотрудника ведомства — в декабре.

https://ria.ru/20210322/nato-1602330948.html

https://ria.ru/20210309/isk-1600537008.html

софия (город)

болгария

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элеонора митрофанова, софия (город), болгария, политика